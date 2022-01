De Duitse minister van Volksgezondheid, de sociaaldemocraat Karl Lauterbach, ziet de invoering van een algemene vaccinatieplicht als een belangrijke maatregel in de strijd tegen het coronavirus. Hij verwacht niet dat de snelle opgang van de omikronvariant een uitweg zal bieden.

Dat heeft hij verklaard in een interview dat in de zondagseditie van het blad Die Welt zal verschijnen.

'We moeten aanvaarden dat we zelfs met een verplichting nooit alle mensen zullen bereiken', zegt Lauterbach. 'Maar ik ben ervan overtuigd dat er een grote groep ongevaccineerde mensen is, die we met een vaccinatieplicht wel kunnen laten inenten.'

Lauterbach hoopt dat de vaccinatieplicht ertoe zal leiden dat de bevolking in de toekomst beter wordt beschermd. 'We mogen niet opnieuw in een situatie terechtkomen waarbij een zomer verraderlijk goed verloopt, maar nieuwe varianten ons in de herfst verrassen - zonder dat de grote meerderheid van bevolking gevaccineerd is. Want dan zou alles weer helemaal opnieuw beginnen.'

Omikron

De minister acht verplichte vaccinatie ook nodig, omdat hij niet gelooft dat de besmettelijkere maar hoogstwaarschijnlijk ook mildere omikonvariant het einde van de pandemie dichterbij brengt. 'Een omikroninfectie maakt je niet noodzakelijk immuun voor de volgende virusvariant. Het idee dat de omikronvariant het einde betekent van de pandemie is naïef', zegt Lauterbach.

Duitsland heeft voorlopig voor geen enkele categorie van de bevolking een vaccinatieplicht ingevoerd. Later deze maand zal er in het parlement wel gedebatteerd worden over de kwestie. Maar een beslissing wordt nog niet onmiddellijk verwacht.

Lees ook:

Dat heeft hij verklaard in een interview dat in de zondagseditie van het blad Die Welt zal verschijnen. 'We moeten aanvaarden dat we zelfs met een verplichting nooit alle mensen zullen bereiken', zegt Lauterbach. 'Maar ik ben ervan overtuigd dat er een grote groep ongevaccineerde mensen is, die we met een vaccinatieplicht wel kunnen laten inenten.' Lauterbach hoopt dat de vaccinatieplicht ertoe zal leiden dat de bevolking in de toekomst beter wordt beschermd. 'We mogen niet opnieuw in een situatie terechtkomen waarbij een zomer verraderlijk goed verloopt, maar nieuwe varianten ons in de herfst verrassen - zonder dat de grote meerderheid van bevolking gevaccineerd is. Want dan zou alles weer helemaal opnieuw beginnen.'De minister acht verplichte vaccinatie ook nodig, omdat hij niet gelooft dat de besmettelijkere maar hoogstwaarschijnlijk ook mildere omikonvariant het einde van de pandemie dichterbij brengt. 'Een omikroninfectie maakt je niet noodzakelijk immuun voor de volgende virusvariant. Het idee dat de omikronvariant het einde betekent van de pandemie is naïef', zegt Lauterbach. Duitsland heeft voorlopig voor geen enkele categorie van de bevolking een vaccinatieplicht ingevoerd. Later deze maand zal er in het parlement wel gedebatteerd worden over de kwestie. Maar een beslissing wordt nog niet onmiddellijk verwacht. Lees ook: