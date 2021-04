Duitse Groenen op recordhoogte in peilingen: groter dan CDU van Merkel

De Groenen in Duitsland hebben in een peiling de conservatieve partijen CDU en CSU bijgebeend. In 'Sonntagstrend' van het peilingsinstituut Kantar, in opdracht van het blad Bild am Sonntag, winnen de Groenen 6 procentpunten tot 28 procent van de stemintenties, of het hoogste voor de Groenen in de geschiedenis van de peiling, aldus de krant.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Angela Merkel op 23 april 2021. © Getty Images

CDU/CSU verliest 2 punten en komt uit op 27 procent in de peiling. Ook de sociaaldemocraten van SPD boeten 2 punten in tot 13 procent, hun slechtste resultaat sinds augustus 2019. Die Linke (7 procent) en de extreemrechtse AfD (10 procent) verliezen telkens een procentpunt. De liberale FDP blijft op 9 procent. Het peilingsinstituut bevroeg 1.225 mensen tussen 15 en 21 april. Afgelopen maandag nomineerden de Groenen partijvoorzitter Annalena Baerbock als kandidaat voor bondskanselier. Voor de CDU/CSU-unie is CDU-leider Armin Laschet kandidaat, na een strijd tegen CSU-voorzitter Markus Söder. Minister van Financiën Olaf Scholz staat al langer vast als kandidaat voor de SPD. Bij een directe verkiezing heeft Baerbock een goede kans, blijkt uit een andere peiling. Volgens een Insa-bevraging voor Bild am Sonntag zou 30 procent Baerbock direct verkiezen, voor Scholz (20 procent) en Laschet (18 procent). Lees ook: Annalena Baerbock, de eerste groene bondskanselier van Duitsland? Annalena Baerbock op 19/04/2021 © Getty Images/iStock CDU/CSU verliest 2 punten en komt uit op 27 procent in de peiling. Ook de sociaaldemocraten van SPD boeten 2 punten in tot 13 procent, hun slechtste resultaat sinds augustus 2019. Die Linke (7 procent) en de extreemrechtse AfD (10 procent) verliezen telkens een procentpunt. De liberale FDP blijft op 9 procent. Het peilingsinstituut bevroeg 1.225 mensen tussen 15 en 21 april. Afgelopen maandag nomineerden de Groenen partijvoorzitter Annalena Baerbock als kandidaat voor bondskanselier. Voor de CDU/CSU-unie is CDU-leider Armin Laschet kandidaat, na een strijd tegen CSU-voorzitter Markus Söder. Minister van Financiën Olaf Scholz staat al langer vast als kandidaat voor de SPD. Bij een directe verkiezing heeft Baerbock een goede kans, blijkt uit een andere peiling. Volgens een Insa-bevraging voor Bild am Sonntag zou 30 procent Baerbock direct verkiezen, voor Scholz (20 procent) en Laschet (18 procent).