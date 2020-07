Het Duitse parlement heeft vrijdag ingestemd met plannen om het gebruik van energie uit steenkool in Duitsland te laten uitdoven tegen 2038.

De plannen gaan ook gepaard met miljarden euro's hulp voor de regio's die door die uitfasering getroffen worden. 'Het tijdperk van fossiele brandstoffen komt met dit besluit onherroepelijk ten einde', zei minister van Economische Zaken Peter Altmaier.

Duitsland is voor zijn energievoorziening sterk afhankelijk van steenkool. Het zwarte goud is goed voor een derde van de Duitse energiemix.

Ter vergelijking: in Frankrijk is dat 3 procent.

In de voormiddag stemde de Bundestag in met de wet, in de namiddag volgde de Bundesrat. Voor de Duitse deelstaten met een belangrijke steenkoolindustrie is er 40 miljard euro staatshulp voorzien, om hen te helpen bij deze ommekeer. Daarnaast is er ook 4,4 miljard euro voorzien voor uitbaters van steenkoolcentrales.

Bondskanselier Angela Merkel noemde de geleidelijke steenkooluitstap eerder al een noodzakelijke stap in de evolutie naar een milieuvriendelijker Duitsland.

Klimaatactivisten en sommige oppositieleden menen echter dat die stap te laat komt en te weinig voorstelt. Vrijdag nog werd in Berlijn geprotesteerd voor een snellere uitstap. De betogers willen een uitstap tegen 2030, en verwijzen daarvoor naar het akkoord dat in 2015 in Parijs gesloten werd.

