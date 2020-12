De Belgische douane 'was sowieso al voorbereid op een 'no deal'' en zegt dus klaar te zijn voor het handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dat ingaat op 1 januari. Importeurs en exporteurs zullen heel wat douaneformaliteiten moeten vervullen en de douane zal controles moeten uitvoeren.

Samen met de overgang naar het nieuwe jaar, zal het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie en de interne markt verlaten. Door de brexit wordt het VK een derde land ten aanzien van de EU en komt er een einde aan het vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal over het Kanaal.

Wat de goederen betreft, is enkel voor producten die met Noord-Ierland verhandeld worden een uitzondering voorzien. Die nieuwe realiteit wil zeggen dat er handelsbarrières opgeworpen worden. In de eerste plaats betekent dit dat er heel wat formaliteiten vervuld zullen moeten worden en dat moet worden gecontroleerd of geïmporteerde producten aan de geldende normen en standaarden beantwoorden.

Brussel en Londen verklaarden zich wel bereid om met trusted traders te gaan werken, die van een snelle of vereenvoudigde procedure gebruik zullen kunnen maken.

Geen invoerheffing op voedingsproducten

Is de Belgische douane klaar voor deze veranderingen? 'Wij waren sowieso klaar voor de controles', zegt een woordvoerster van de Federale Overheidsdienst Financiën. Er wordt namelijk al maanden rekening gehouden met de mogelijkheid van een 'no deal', waarbij het VK zonder akkoord de douane-unie en de interne markt zou verlaten hebben. Op dat worstcasescenario was de douane hoe dan ook al voorbereid.

Het akkoord kan geen disruptie in de handelsstromen tussen de EU en het VK vermijden, maar voorkomt wel de allergrootste handelsbarrières. Zo dreigde op vele voedingsproducten een invoerheffing van 50% betaald te moeten worden en op auto's een heffing van 10%. Maar omdat door de Trade and Cooperation Agreement het opleggen van quota en tarieven vermeden wordt, moet de douane daar toch al geen rekening mee houden.

