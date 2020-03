'In Piacenza hebben we de piek van besmettingen misschien bereikt', zegt dokter Daniela Aschieri. 'Maar in andere steden neemt het aantal besmettingen nog toe.'

Het aantal coronadoden blijft in Italië huiveringwekkend hoog. Er zijn nu al meer mensen aan het virus gestorven dan in China. Maar vorige zondag daalde voor het eerst in lange tijd het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen (3957, tegenover 4821 zaterdag). De situatie blijft evenwel zo dramatisch dat premier Giuseppe Conte nu ook de meeste Italiaanse bedrijven heeft opgedragen voor twee weken de deuren te sluiten. Wij bellen opnieuw met cardiologe Daniela Aschieri (zie Knack van 12 maart), die in het zwaar getroffen Piacenza mee het tot corona-eenheid getransformeerde Castel San Giovanni-ziekenhuis runt. Hoe is de situatie in vergelijking met vorige week? Daniela Aschieri: Het ziekenhuis ligt nog altijd vol met patiënten die moeten worden beademd, maar het aantal mensen dat op de spoed aankomt, daalt een heel klein beetje. Het zou kunnen dat we in Piacenza de piek van het aantal besmettingen hebben bereikt. In de steden rondom Piacenza, zoals Parma en Reggio Emilia, stijgt het aantal patiënten nog. Wat is daarvoor de verklaring? Aschieri: Zonder enige twijfel de lockdown. Piacenza was de eerste stad in Noord-Italië, na Codogno, waar strenge quarantainemaatregelen zijn ingevoerd en daarvan zien we nu het resultaat. We bereiken de piek hier omdat wij al drie à vier weken tegen het virus strijden. In andere Italiaanse steden is het virus nog aan een opmars bezig. Italië bevindt zich nog steeds in staat van oorlog. Maar in Piacenza is er een beetje hoop? Aschieri: Een heel klein teken van beterschap, inderdaad. We ontslaan nu ook patiënten uit het ziekenhuis die wekenlang waren geïntubeerd. Intussen blijven vreselijke beelden uit ziekenhuizen in Bergamo de wereld rondgaan. Wat gebeurt daar? Aschieri: In de ziekenhuizen met weinig intensivecarebedden, in regio's waar het aantal besmettingen erg hoog ligt, is het systeem gecrasht. De boodschap is dan ook om zo veel mogelijk nieuwe intensivecare-eenheden te creëren, om patiënten te kunnen helpen die hun ademhalingscrisis alleen door intubatie of ventilatie kunnen overwinnen. In dat ene ziekenhuis in Bergamo, waar de nood het hoogst is en dat allerminst is gespecialiseerd in longaandoeningen, heeft maar liefst een derde van de patiënten non-invasieve ventilatie of intubatie nodig. Die aantallen kan het ziekenhuis gewoon niet aan. We zien nu meer en meer jongere patiënten, tussen 50 en 60 jaar oud, naar het ziekenhuis komen. Ze zijn te lang thuis gebleven met koorts en ontwikkelen vervolgens gecompliceerde longontstekingen. Als het aantal besmettingen begint te dalen, hoelang moeten de quarantainemaatregelen dan nog worden volgehouden? Aschieri: Op zijn minst twee maanden. We kunnen nu niet hopen op immuniteit tegen het virus in de bevolking. Als je je quarantainemaatregelen loslaat naarmate het aantal patiënten in je ziekenhuizen vermindert, loop je het gevaar dat de epidemie op volle kracht terugkeert.