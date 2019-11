'Dit is dé kans voor Charles Michel om definitief af te rekenen met Verhofstadt'

Guy Verhofstadt wordt genoemd als voorzitter van de conferentie over de vernieuwing van Europa. Opvallend, Verhofstadt is lid van beide voorbereidende werkgroepen en beslist dus - al dan niet direct - over zijn eigen toekomst.

Guy Verhofstadt & Charles Michel © belga

Begin maart liet Emmanuel Macron in alle talen van de Unie een pamflet publiceren op de website van het Élysée, zijn ambstwoning. Naar aanloop van de Europese parlementsverkiezingen deed de Franse president daarbij zijn toekomstvisie op het Europese construct uit de doeken. Een Europese Raad voor interne veiligheid, transnationale kieslijsten, een Europese klimaatbank... Het is slechts een greep uit de vele ideeën die Macron in de zogenaamde conferentie voor de vernieuwing van Europa wil verwezenlijken.

...

