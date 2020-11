De Deense minister van Landbouw Mogens Jensen heeft zijn ontslag ingediend bij premier Mette Frederiksen naar aanleiding van het nertsenschandaal.

Hij concludeerde dat hij niet meer voldoende steun had van de Deense meerderheidspartijen, zo schreef hij op Facebook. Miljoenen nertsen moesten in het Scandinavische land afgemaakt worden nadat bleek dat ze drager waren van een gemuteerd coronavirus.

'Ik heb het gevoel dat ik niet langer de nodige steun heb van de partijen in het parlement', zei hij tegen de staatsomroep DR. 'Ik moet mijn ontslag indienen.'

'Het is vrij duidelijk dat er fouten zijn gemaakt tijdens mijn ministerschap, en ik neem daarvoor de verantwoordelijkheid', zei hij.

Op 4 november had premier Frederiksen aangekondigd dat alle nertsen in het land - zo'n 15 à 17 miljoen dieren - afgemaakt zullen worden omdat ze drager waren van een gemuteerd coronavirus dat al op de mens was overgedragen. Vooral de zogenaamde cluster-5-variant van het virus was door het Deense gezondheidsinstituut SSI als alarmerend geclassificeerd omdat het de werking van een toekomstig coronavaccin op het spel kon zetten.

Later bleek ook dat de noodzakelijke wettelijke basis ontbrak. Jensen had dit pas enkele dagen na de aankondiging van de maatregel toegegeven. Intussen heeft de regering een parlementaire goedkeuring gekregen voor een wettelijk kader dat de snelle stap en het verbod op het houden van nertsen in Denemarken tot het einde van 2021 wettelijk garandeert.

