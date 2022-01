Waarom willen zo veel Britten Boris Johnson na twee jaar weer weg? Hij is geen premier, luidt de kritiek, hij doet alleen maar alsof.

De verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk is groot. Terwijl het hele land verondersteld werd om zich aan de regels van een strenge lockdown te houden, amuseerden premier Boris Johnson en zijn medewerkers zich kostelijk op feestjes in Downing Street. Er doken zelfs beelden op van een party aan de vooravond van de begrafenis van prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth. Duidelijk tegen zijn zin bood Johnson in het Lagerhuis zijn excuses aan. Het ging volgens hem niet echt om feestjes - het waren, zei hij, eerder werkvergaderingen. Hij houdt er, zoals bekend, een erg soepele relatie met de waarheid op na. Wat het ook was, het wordt Johnson niet in dank afgenomen. Want gelden er dan andere regels voor de gewone Britten dan voor de elite? De oppositie vroeg vanzelfsprekend om zijn ontslag, maar ook in zijn eigen Conservatieve Partij klinkt luid gemor. Zeker nu peilingen leren dat tot 66 procent van de Britten Johnson weg wil. Een officieel onderzoek moet uitmaken wat er precies is gebeurd en wie er schuld aan heeft. De premier zegt dat hij het resultaat van dat onderzoek wil afwachten om conclusies te trekken. De kans dat hij uit zichzelf opstapt, is klein. Zo zit de man niet in elkaar. Hij steunt daarvoor ook op zijn straffe electorale overwinning in december 2019, die zijn partij een ruime meerderheid bezorgde. Die partij is ondertussen diep verdeeld. Het helpt ook niet dat Johnson de voorbije twee jaar veel gematigde tory's wegstuurde. Europese media omschreven hem vorige week als een ijdele, hypocriete opportunist. Maar wat hem vooral zorgen moet baren, is dat hij de steun kwijtraakt van de rechtse Engelse tabloids. Zij kennen hun publiek. Johnson bezorgde ze dan wel de brexit en hij weet hoe hij verkiezingen moet winnen, alleen heeft hij duidelijk geen strategie voor hoe het verder moet. Er zijn niet alleen de negatieve gevolgen van de brexit en corona, ook het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende energieprijzen en op hol geslagen kosten van levensonderhoud. Als Johnson deze storm overleeft, is het wachten op het resultaat van de lokale verkiezingen in mei. In de coulissen lopen zijn ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën, Liz Truss en Rishi Sunak, zich alvast warm. The Economist is duidelijk: Johnson was nooit geschikt voor het premierschap, hij is zelfs het tegenovergestelde van wat het land nu nodig heeft. Volgens het zakenblad moet de Conservatieve Partij ook naar zichzelf kijken. Ze wist dat ze een feestbeest als haar leider koos. Dan moet ze nu maar leven met de kater.