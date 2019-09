'Ondanks alle uitdagingen op het vlak van klimaat, migratie en ongelijkheid is de Europese Commissie relatief vlot samengesteld. Daar kunnen we in dit land nog iets van leren', schrijft Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

'Het lijkt wel een playlist van Spotify', zo klonk het bij een anonieme bron uit het Europees Parlement in Le Monde van afgelopen weekend. Er is al veel inkt gevloeid over de slecht omlijnde en gezwollen jobomschrijvingen in de nieuwe Europese Commissie die voorzitter Ursula von der Leyen vorige week voorstelde. Zo zal de Let Valdis Dombrovskis straks zijn rol opnemen als ' executive vice-president' voor ' an economy that works for people'. De nieuwssite Politico kon niet nalaten te melden dat ze erg verheugd was met die focus op economie voor mensen, 'in tegenstelling tot die voor huisdieren. Of marsmannetjes.' Maar er is binnenkort ook een Hoge vertegenwoordiger voor 'een sterker Europa in de wereld' (de Spanjaard Josep Borrell). Frans Timmermans wordt roerganger van 'de Europese Green Deal'.

...