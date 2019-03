De dag des oordeels voor Brits premier May? 'Ze zal hoe dan ook moeten opstappen'

Kamiel Vermeylen Journalist Knack.be

Het Britse parlement komt vrijdag voor de derde keer samen om te stemmen over het terugtrekkingsakkoord tussen de Britse regering en de Europese Unie. Maakt het voorstel Theresa May ditmaal wel een schijn van kans of stevenen we af op een bikkelharde brexit?

© Dino