Foodtrucks, roomservice, een restaurantverbod ... De Franse autoriteiten stellen alles in het werk om de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg te laten doorgaan. Corona of niet, the show must go on.

Waarover gaat het? In maart besliste het Europees Parlement uit veiligheidsoverwegingen om de maandelijkse beweging naar de Franse stad Straatsburg tot september op te schorten. In plaats daarvan werden de plenaire vergaderingen met een kleinere fysieke bezetting en via videoverbinding in Brussel georganiseerd. Maar nu het zomerreces aan zijn einde komt, begint de Europese motor opnieuw te draaien. De beweging naar Straatsburg incluis. Volgens de huidige planning verhuizen meer dan 1000 parlementsleden, medewerkers, nationale afgevaardigden en journalisten in de week van 14 september van Brussel naar de Franse grensstad.

...

Waarover gaat het? In maart besliste het Europees Parlement uit veiligheidsoverwegingen om de maandelijkse beweging naar de Franse stad Straatsburg tot september op te schorten. In plaats daarvan werden de plenaire vergaderingen met een kleinere fysieke bezetting en via videoverbinding in Brussel georganiseerd. Maar nu het zomerreces aan zijn einde komt, begint de Europese motor opnieuw te draaien. De beweging naar Straatsburg incluis. Volgens de huidige planning verhuizen meer dan 1000 parlementsleden, medewerkers, nationale afgevaardigden en journalisten in de week van 14 september van Brussel naar de Franse grensstad.Nochtans kleurt het departement van Straatsburg op de kaart van het Europese Agentschap voor Ziektebestrijding en Preventie (ECDC) oranje. Volgens de laatste cijfers van de Franse overheid gaat het aantal besmettingen in het departement Bas-Rhin in sneltempo omhoog. Begin augustus bedroeg het weekgemiddelde van het aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners 6,45. Ruim anderhalve week geleden was dat aantal bijna vervijfvoudigd naar een gemiddelde van 31 gevallen. Het einde van die stijging is momenteel niet in zicht. Daarbij komt dat in de week van een plenaire zitting in Frankrijk heel wat beweging ontstaat tussen Straatsburg en de Franse hoofdstad Parijs. Daar is de coronasituatie momenteel erg zorgwekkend. In de week van 24 augustus waren er meer dan 114 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners. Ook in Brussel het Brussels Gewest is de situatie verre van ideaal met 65,2 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners vorige week. -Een karavaan van meer dan 1000 mensen die van een rode zone naar een oranje zone verhuist en daar in contact komt met mensen uit een andere rode zone, volgens virologe en Celeval-lid Erika Vlieghe is het een gevaarlijke cocktail. 'Grote verhuizingen zijn nooit interessant. Het Europees Parlement moet goed nadenken of dit momenteel wel opportuun is', vertelt ze aan Knack. Toch ziet het ernaar uit dat de sessie in Frankrijk gewoon zal doorgaan. 'Het staat niet met potlood in onze agenda', klinkt het op het kabinet van een van de fractievoorzitters. 'Er wordt gewoon verwacht dat we onze hotels boeken.'De Belgische regering vraagt aan iedereen die terugkeert uit een oranje zone om in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Maar voor het personeel van de Europese Unie, diplomaten en medewerkers van internationale organisaties is er voor professionele doeleinden een uitzondering voorzien. Nochtans zijn de coronamaatregelen van de Europese Unie nog strenger dan die van België. Wie in een oranje zone verblijft, moet verplicht twee weken in quarantaine. Die regels plaatsen het Europees Parlement voor een lastig dilemma: ofwel moet het zijn eigen regels versoepelen, ofwel moet het de verhuis naar Frankrijk afgelasten. Op politiek niveau kan dat laatste enkel per besluit van de Conferentie van de fractievoorzitters worden genomen. Het Europees Parlement is echter verdeeld over de kwestie, onder meer omdat er bij de nationale delegaties verschillen bestaan tussen de regels. Voorzitter van de Europese groenen Philippe Lamberts (Ecolo) vindt de verhuis alvast geen goed idee. 'Ik snap niet dat dit überhaupt ter discussie staat.' Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) hoopt dat het Europees Parlement snel terug volwaardig aan het werk kan, 'maar het is beter om dat in Brussel te doen.' Ook Hilde Vautmans is die mening toegedaan. De Franse regering, die de maandelijkse sessie in de stad erg belangrijk vindt, is erop gebrand om alles in goede banen te leiden. 'Als je het nu niet doet, dan valt het de komende maanden waarschijnlijk ook in het water', valt te horen. Volgens de huidige draaiboeken wordt voorzien dat parlementsleden en hun medewerkers niet op restaurant mogen. Daarom zouden er foodtrucks worden geplaatst en wordt er roomservice in de kantoren voorzien. Ook controleren de autoriteiten of de beschikbare hotels voldoende coronaproof zijn. De fractievoorzitters steken volgende week donderdag de koppen bij elkaar om de knoop door te hakken. Gaan ze over tot een afgelasting van de verhuis, dan is dat eigenlijk in strijd met de Europese verdragen. In dat geval kan Frankrijk in principe naar het Europees Hof van Justitie trekken om de kwestie aan te kaarten. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Frans president Emmanuel Macron, die van de Europese Unie een belangrijk verkiezingsthema heeft gemaakt, die confrontatie zal aangaan.