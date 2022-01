Het Britse parlementslid Christian Wakeford heeft woensdag aangekondigd dat hij overstapt van de Conservatieven naar Labour. De overstap komt op een slecht moment voor premier Boris Johnson, die al weken onder vuur ligt voor de feestjes in Downing Street die hij tijdens de lockdowns bijwoonde.

'U en de volledige Conservatieve partij hebben zich onbekwaam getoond om het leiderschap te tonen die dit land verdien', aldus Wakeford enkele minuten voor Johnson het woord nam in het parlement. Door de schandaalsfeer rond de feestjes zit Johnson momenteel op de schopstoel. Enkele jongere Conservatieve parlementairen beramen een val van Johnson, schrijven Britse kranten woensdag.

Nog op woensdag staat ook het wekelijkse vragenuurtje gepland, waar Johnson het einde aankondigde van een groot deel van de maatregelen in Engeland om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wakeford was een van de zeven Conservatieven die onlangs publiek opriep tot een motie van wantrouwen tegen de premier. De kieskring van de overstapper, Bury South, was een van de vele die de Conservatieven bij de verkiezingen van 2019 op Labour veroverden.

'U en de volledige Conservatieve partij hebben zich onbekwaam getoond om het leiderschap te tonen die dit land verdien', aldus Wakeford enkele minuten voor Johnson het woord nam in het parlement. Door de schandaalsfeer rond de feestjes zit Johnson momenteel op de schopstoel. Enkele jongere Conservatieve parlementairen beramen een val van Johnson, schrijven Britse kranten woensdag. Nog op woensdag staat ook het wekelijkse vragenuurtje gepland, waar Johnson het einde aankondigde van een groot deel van de maatregelen in Engeland om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wakeford was een van de zeven Conservatieven die onlangs publiek opriep tot een motie van wantrouwen tegen de premier. De kieskring van de overstapper, Bury South, was een van de vele die de Conservatieven bij de verkiezingen van 2019 op Labour veroverden.