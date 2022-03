De Europese Commissie gaat de transparantieregels met betrekking tot EU-documenten herzien na de ophef die ontstaan is over de weigering van voorzitter Ursula von der Leyen om de inhoud bekend te maken van de sms'en die zij en Albert Bourla, de topman van Pfizer, naar elkaar stuurden. Voor het einde van april zal de Commissie over de zaak de Europese ombudsvrouw aanschrijven, die forse kritiek had op de weigering.

Dat heeft Commissievicevoorzitter Vera Jourova donderdag gezegd tijdens een debat in de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg. Ombudsvrouw Emily O'Reilly had de Commissie eind januari op de vingers getikt omdat de tekstberichten, die kaderden in de onderhandelingen over het aankoopcontract voor het coronavaccin van Pfizer, geheim gehouden werden. Op basis van de transparantieregels die van toepassing zijn op EU-documenten moesten de sms'en volgens O'Reilly openbaar gemaakt worden.

De belangrijkste onderdelen van de vaccincontracten, onder meer de prijs die werd betaald, werd altijd vertrouwelijk gehouden, tot grote frustratie van het Europees Parlement en tal van ngo's. De Commissie zegt dat ze de sms'en niet meer kan opsporen, en dat ze sowieso niet bewaard moesten worden omdat ze niet onderworpen zijn aan de Europese transparantieregels, die dateren van 2001.

Tijdens het debat wees Jourova op de inspanningen die de Commissie volgens haar al doet op het vlak van transparantie, en ze verzekerde dat de Commissie die inspanningen binnenkort nog zal opvoeren. De Commissie is bereid twee voorstellen in te trekken die de bestaande regelgeving moesten moderniseren maar waar de lidstaten zich tegen verzetten, en in de plaats een 'holistisch voorstel, aangepast aan de evoluties van de 21ste eeuw' te doen. In dat voorstel zouden ook de aanbevelingen van de ombudsvrouw en de intussen opgebouwde jurisprudentie meegenomen worden.

Maar over de sms'en van von der Leyen zei Jourova enkel dat de Commissie voor de deadline van 26 april een antwoord zal sturen naar de ombudsvrouw. De Europarlementariërs bleven zo op hun honger zitten, maar volgens Kathleen Van Brempt (Vooruit) zal de nieuwe bijzondere commissie die deze week werd opgericht en die moet nagaan welke lessen uit de coronapandemie getrokken kunnen worden, zich ook over dat aspect van het verhaal buigen. Volgens Marc Botenga (PVDA) zal de inhoud van de tekstberichten evenwel nooit bekend raken.

