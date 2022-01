De voormalige Franse minister van Justitie, de 69-jarige Christiane Taubira, heeft zaterdag haar kandidatuur voor de Franse presidentsverkiezingen officieel gemaakt. Ze zegt te willen reageren op de woede tegenover sociale onrechtvaardigheid.

Ze wil een 'conferentie over de salarissen' bijeenroepen en een regering verdedigen 'die weet dialoog te voeren' in plaats van te moraliseren en autoritair te behandelen. Als grote thema's noemde ze jeugd, sociale rechtvaardigheid, onderwijs, ecologie en een sterkere sociale dialoog.

Ze is al de zesde grote kandidaat in het versplinterde linkse kamp. De bekendste en ook grootste kanshebbers uit het linkse veld zijn Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot en Anne Hidalgo. In peilingen krijgen ze tussen vier en negen procent van de stemmen.

Peilingen dichten Taubira ongeveer 3 procent toe.

Ze was onder president François Hollande minister van Justitie, van 2012 tot 2016. Ze trad af in het conflict rond een geplande grondwetswijziging, om de Franse nationaliteit van veroordeelde terroristen af te nemen.

Taubira was al kandidaat bij de presidentsverkiezingen in 2002, toen ze 2,32 procent van de stemmen verkreeg.

Frankrijk kiest in april en mei een nieuwe president(e). Gewoonlijk is de winnaar bekend na de tweede ronde. Huidig president Emmanuel Macron ligt in de peilingen op kop, met 25 of 26 procent van de stemmen, ook al kondigde hij officieel zijn kandidatuur niet aan. De conservatieve Valérie Pécresse en de extreemrechtse Marine Le Pen zijn ook niet kansloos (met 16 tot 17 procent in de peilingen).

Ze wil een 'conferentie over de salarissen' bijeenroepen en een regering verdedigen 'die weet dialoog te voeren' in plaats van te moraliseren en autoritair te behandelen. Als grote thema's noemde ze jeugd, sociale rechtvaardigheid, onderwijs, ecologie en een sterkere sociale dialoog. Ze is al de zesde grote kandidaat in het versplinterde linkse kamp. De bekendste en ook grootste kanshebbers uit het linkse veld zijn Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot en Anne Hidalgo. In peilingen krijgen ze tussen vier en negen procent van de stemmen. Peilingen dichten Taubira ongeveer 3 procent toe. Ze was onder president François Hollande minister van Justitie, van 2012 tot 2016. Ze trad af in het conflict rond een geplande grondwetswijziging, om de Franse nationaliteit van veroordeelde terroristen af te nemen. Taubira was al kandidaat bij de presidentsverkiezingen in 2002, toen ze 2,32 procent van de stemmen verkreeg. Frankrijk kiest in april en mei een nieuwe president(e). Gewoonlijk is de winnaar bekend na de tweede ronde. Huidig president Emmanuel Macron ligt in de peilingen op kop, met 25 of 26 procent van de stemmen, ook al kondigde hij officieel zijn kandidatuur niet aan. De conservatieve Valérie Pécresse en de extreemrechtse Marine Le Pen zijn ook niet kansloos (met 16 tot 17 procent in de peilingen).