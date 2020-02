De Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn er op de Europese top niet in geslaagd een akkoord te vinden over de meerjarenbegroting 2021-2027.

Nochtans liggen volgens voorzitter Charles Michel alle elementen voor een akkoord op tafel. 'Maar we hebben meer tijd nodig', zei hij na afloop.

Michel had gehoopt met de traditie te breken en slechts een top nodig te hebben om de Europese lidstaten op dezelfde lijn te krijgen over het zogenaamde meerjarig financieel kader, dat de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie voor de komende zeven jaar vorm geeft.

Maar kort nadat de Europese leiders vrijdagavond, op de tweede dag van de top en na vele uren van bilaterale en andere groepsgesprekken, opnieuw samen rond de tafel waren gaan zitten, besloot Michel dat verder praten in dit stadium geen zin heeft.

De Belgische oud-premier moet dus, net als Herman Van Rompuy zeven jaar geleden, een tweede Europese Raad bijeenroepen om akkoord uit de brand te slepen. Wanneer die top er komt, kon Michel vrijdagavond nog niet zeggen. Eerst wil hij met de lidstaten overleg plegen over wat een realistische timing is, zei hij.

Uitdagingen

Ondanks het uitblijven van een akkoord, was de voorbije top toch nuttig en nodig, aldus Michel. 'Er is geen reden om te talmen wanneer alle elementen op tafel liggen en de discussie naar het politieke niveau moet getrokken worden', klonk het. 'Zoals mijn oma zei: om te slagen, moet je proberen.'

De voorbije 24 uur hebben volgens Michel wel voor meer duidelijkheid gezorgd over de standpunten van de verschillende lidstaten. 'Iedereen heeft specifieke belangen, en het is belangrijk dat we rekening houden met alle lidstaten. Ik heb er vertrouwen in dat, als we onze respectvolle dialoog behouden, een akkoord kunnen bereiken.'

Ursula von der Leyen, die als voorzitter van de Europese Commissie aan de gesprekken deelnam, waarschuwde nogmaals dat de tijd voor een akkoord dringt.

Eens de leiders het eens geraken over het budget voor de komende zeven jaar, moeten ze ook met het Europees Parlement overeenstemming vinden. Daarna moeten de verschillende projecten en andere initiatieven vorm krijgen, zodat tegen 2021 alles operationeel is. 'Als we al deze stappen niet zetten, komt er geen Erasmus+, maar zullen er ook geen middelen zijn voor onderzoek, regionale ontwikkeling en grensbescherming.'

In een persbericht drukte Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli zijn ontgoocheling uit over het uitblijven van een akkoord. 'Als we aan de verwachtingen van onze burgers willen tegemoet komen, moeten we voor voldoende geld zorgen. Met de klimaatverandering, de digitalisering en een nieuwe geopolitieke orde, staat Europa voor ongekende uitdagingen.'

