Europees president Charles Michel heeft het Verenigd Koninkrijk opgeroepen om 'zijn kaarten op tafel te leggen' in de geblokkeerde onderhandelingen over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

'De Europese Unie verkiest een akkoord, maar niet tegen elke prijs. Het is tijd dat het Verenigd Koninkrijk zijn kaarten op tafel legt', zo tweette Michel na afloop van een onderhoud met de Britse premier Boris Johnson.

Johnson van zijn kant onderstreepte in het gesprek 'zijn duidelijk engagement om te proberen een akkoord te bereiken', klinkt het in een mededeling. Maar het Verenigd Koninkrijk is ook 'bereid om de overgangsperiode te beëindigen onder Australische voorwaarden (geen akkoord, nvdr)', waarschuwt Downing Street.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen al sinds maart over een vrijhandelsakkoord en andere aspecten van de toekomstige relaties. De gesprekken lopen bijzonder moeizaam. Beide partijen zijn het grondig oneens over staatssteun en eerlijke concurrentievoorwaarden voor Europese en Britse bedrijven, over visserij en over de regels die de naleving van het akkoord moeten garanderen.

De tijd dringt. Eind dit jaar trekken de Britten zich immers terug uit de Europese douane-unie en de eenheidsmarkt. Zonder handelsakkoord zijn er dan opnieuw douanetarieven van toepassing op de handel over het Kanaal en dreigt alsnog een harde brexit. Die zou een zware impact hebben op een moment dat de Europese en Britse economie al volop getroffen worden door de coronapandemie.

Stekker uit de onderhandelingen zonder zicht op akkoord

De Britse premier Boris Johnson heeft 15 oktober als deadline naar voren geschoven. Dan zitten de Europese staatshoofden en regeringsleiders onder voorzitterschap van Michel bijeen in Brussel. Een bron vertrouwd met de Britse positie herhaalde woensdag dat Londen volgende week de stekker uit de onderhandelingen zou trekken indien er geen uitzicht op een akkoord zou zijn.

De Europeanen menen dat er nog tot eind oktober tijd is om een akkoord te bereiken. Een topdiplomaat meldde dinsdag nog dat de Europese Unie niet onder de indruk is van de Britse blufpoker en niet zinnens is om concessies te doen om de deadline van Johnson te halen.

Intussen is een Europese delegatie in Londen neergestreken voor nieuwe gesprekken. Die zouden tot vrijdag duren en afgerond worden met een onderhoud tussen hoofdonderhandelaars Michel Barnier en David Frost. Ze worden niet aanzien als een formele onderhandelingsronde. Die volgt pas volgende week in Brussel.

