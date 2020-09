Europees raadsvoorzitter Charles Michel zit niet langer in quarantaine. Michel testte vrijdag negatief op een coronatest, zegt zijn woordvoerder op twitter.

Ook maandag testte hij al negatief. Hij bereidt nu verder de Europese top van 1 en 2 oktober voor.

Uitgesteld

Michel moest eerder deze week in quarantaine omdat hij vorige week nauw contact had met een veiligheidsagent die een positieve coronatest had afgelegd. De Europese top, die normaal donderdag en vandaag/vrijdag had moeten plaatsvinden, werd daarom met een week uitgesteld.

Op de top staan enkele geopolitieke dossiers op de agenda, met de gespannen relaties met Turkije helemaal bovenaan.

