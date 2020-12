Turkije moet zijn 'unilaterale initiatieven en zijn vijandelijke retoriek stoppen'. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel gezegd, een week voor de kwestie-Turkije besproken wordt op een top in Brussel. Hij sluit sancties niet uit.

Sinds afgelopen zomer is de spanning in het oosten van de Middellandse Zee te snijden. Turkije ligt er op ramkoers met Griekenland en Cyprus over de grenzen van zijn territoriale wateren en over de controversiële gasboringen die het in de regio uitvoert. Op hun top in oktober riepen de Europese leiders Ankara al op zijn provocaties te stoppen en 'de spanningen op een consequente en duurzame wijze te temperen'.

Europees-Turkse relaties

Een week voordat de leiders de Europees-Turkse relaties opnieuw tegen het licht houden, zei voorzitter Charles Michel op een persconferentie dat de analyse van de afgelopen weken allesbehalve positief is.

'Turkije moet zijn kat-en-muisspel stoppen. De Europese Unie is bereid haar samenwerking met Turkije op te voeren, maar de voorwaarde is dan wel dat het zijn unilaterale initiatieven en zijn vijandelijke retoriek stopt', zei Michel. De EU beschikt over heel wat opties en kan ze allemaal gebruiken, luidde het. Begrijp: ook sancties zijn een mogelijkheid.

Middellandse Zee

In september leek Turkije de crisis te hebben ontmijnd toen het zijn onderzoeksschip Oruc Reis uit de gecontesteerde wateren in de Middellandse Zee weghaalde, maar amper een maand later keerde het schip terug.

Volgens Griekenland voert Turkije op illegale wijze onderzoek naar de aanwezigheid van gasreserves voor de Griekse eilanden. Turkije beweert dat de regio in kwestie tot de Turkse continentale plaat behoort.

Intussen is de Oruc Reis opnieuw naar Turkije teruggekeerd. Het schip ligt volgens het Turkse ministerie van Energie sinds maandag aangemeerd in de haven van Antalya.

Europese top

De Europese top vindt volgende week donderdag en vrijdag in Brussel plaats, maar maandag bespreken ook de Europese ministers van Buitenlandse Zaken al de banden met Turkije.

Volgens analisten hoopt Ankara met de terugroeping van de Oruc Reis opnieuw enige goodwill te creëren bij de Europese beleidsmakers. Maar na de uithaal van Michel lijkt het twijfelachtig of dat is gelukt.

