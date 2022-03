Op de Europese top in Brussel hebben de staatshoofden en regeringsleiders Charles Michel opnieuw verkozen als hun vaste voorzitter. De Belgische oud-premier krijgt zo een tweede - en laatste - mandaat van 2,5 jaar.

De herbenoeming van Michel was een formaliteit. Toen hij na verkiezingen van 2019 voorzitter van de Europese Raad werd, was dat altijd met de bedoeling dat hij vijf jaar op post zou blijven. Er waren donderdag dan ook geen tegenkandidaten voor Michel. Hij werd unaniem opnieuw verkozen. De 27 leiders benoemden hem ook opnieuw als voorzitter van de Eurotoppen. Het tweede mandaat van Michel vangt officieel aan op 1 juni 2022 en loopt tot 30 november 2024. Michel is nog maar de derde vaste voorzitter van de Europese Raad, na Herman Van Rompuy en de Poolse oud-premier Donald Tusk.

