De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en oud-minister Toni Comin zetten de juridische strijd verder waarmee ze hopen hun zetel in het Europees Parlement te kunnen opnemen. Ze hebben woensdag bij het Hof van Justitie in Luxemburg beroep aangetekend tegen de beslissing van het Gerecht van de EU, een onderdeel van het EU-Hof, om zich niet te bemoeien met wat het als een interne Spaanse aangelegenheid beschouwt.

Drie oud-ministers van de Catalaanse regering kunnen de zetel niet opnemen die ze eind mei bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in de wacht wisten te slepen. Van verkozen Spaanse parlementsleden wordt verwacht dat ze getrouwheid aan de Spaanse grondwet zweren alvorens Madrid aan het Europees Parlement hun namen wil doorspelen. Puigdemont en Comin verblijven in België en weigerden naar Spanje terug te keren om daar hun gelofte te doen. Ze vreesden te worden opgepakt voor hun rol in de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum van 2017.

Een derde oud-minister, Oriol Junqueras, zit om dezelfde reden in Spanje in de cel en kreeg geen toestemming om zijn getrouwheidsgelofte af te leggen. Omdat de drie de constitutionele eis niet wilden of konden inwilligen, werd het Europees Parlement niet genotificeerd. Daarom blijven drie Spaanse zetels in het halfrond in Straatsburg leeg.

Puigdemont en Comin trokken naar het Europees Hof in de hoop via die weg toch hun zetel te kunnen innemen. In Luxemburg besliste het Gerecht van de EU op 1 juli echter dat het Europees Parlement niet kan ingrijpen omdat de kwestie een louter nationale aangelegenheid is. Toen al was duidelijk dat Puigdemont en Comin tegen die uitspraak beroep zouden aantekenen bij het Hof zelf, dat zich nu ten gronde over de zaak zal moeten uitspreken.