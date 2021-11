Als Frankrijk de dreigementen die het tegenover Britse vissers, truckchauffeurs en exporteurs heeft geuit, niet binnen de 48 uur intrekt, zal de regering in Londen vergeldingsmaatregelen treffen. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss maandagochtend gezegd.

Het conflict over de visserijrechten in het Kanaal klimt naar een hoogtepunt, ondanks rechtstreeks overleg tussen de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson afgelopen weekend.

Het conflict sluimert al langer, maar barstte vorige week in alle hevigheid los. Frankrijk beschuldigt de Britse autoriteiten ervan te weinig licenties aan Franse vissers toe te kennen, waarmee ze een inbreuk plegen op het Europees-Britse handelsverdrag dat na de brexit gesloten werd.

De Britten werpen tegen dat ze wel degelijk licenties toekennen, maar enkel aan boten die kunnen bewijzen dat ze ook voor de brexit in Britse wateren visten. Volgens Frankrijk worden vier op de tien aanvragen van zijn vissers verworpen.

De Franse gendarmerie legde woensdag een Britse vissersboot in de haven van Le Havre aan de ketting, omdat die niet over de noodzakelijke documenten beschikte, wat de eigenaar ontkende. Frankrijk heeft ook scherpere controles aangekondigd.

Parijs heeft Londen daarenboven tot morgen/dinsdag de tijd gegeven om de Franse vissers de gevraagde licenties te geven, anders zou het Britse vissersboten de toegang verbieden tot zes Franse havens, ook de controles van Britse vrachtwagens versterken en de douanecontroles opvoeren. Eerder had Frankrijk al gezegd minder elektriciteit te zullen leveren aan het Kanaaleiland Jersey.

'De Fransen hebben totaal onredelijke dreigementen geuit, onder meer tegen de Kanaaleilanden en onze vissers', zei minister Truss maandag op Sky News. 'Ze moeten die intrekken, anders zullen we de mechanismen waar ons handelsakkoord met de EU in voorziet gebruiken om actie te ondernemen.'

Concreet zouden de Britten 'compensatiemaatregelen' zoeken. 'Deze kwestie moet binnen de 48 uur opgelost worden', zei minister Truss vlakaf. Ze houdt vol dat de toekenning van visserijlicenties verloopt volgens de afspraken van het handelsakkoord.

Zondag, in de marge van de G20-top in Rome, overlegden president Macron en premier Johnson een halfuur over de kwestie, maar dat leverde niets op. Meer zelfs: het Elysée en Downing Street 10 gaven na afloop tegenstrijdige verklaringen over de uitkomst van de vergadering. 'De bal ligt in het kamp van de Britten', zei Macron, die vergeldingsmaatregelen aankondigde als Londen zijn voorgestelde 'de-escalatie' niet accepteert tegen dinsdag.

De woordvoerder van Johnson zei dan weer dan 'Frankrijk moet beslissen of het afstand wil doen van de erg verontrustende dreigementen'. Die deadline is nu door buitenlandminister Truss op woensdag gelegd.

