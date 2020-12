De Britse regering en de Europese Commissie hebben zaterdag het historische akkoord over hun post-brexit-relatie integraal gepubliceerd, een tekst van ruim 1.200 pagina's die ze in enkele dagen tijd moeten goedkeuren.

Het vrijhandelsakkoord, dat in de nacht van 31 december op 1 januari om middernacht in werking moet treden, is 'het resultaat van vele maanden van intensief werk', schreef Europees onderhandelaar Michel Barnier op Twitter. 'Het is een van de omvangrijkste akkoorden die ooit gesloten werden en omvat niet alleen goederen maar ook diensten, luchtvaart, wegtransport, sociale zekerheid, samenwerking in de gezondheidszorg, ordehandhaving', zei zijn Britse ambtgenoot David Frost. De tekst telt 1.246 pagina's, waar nog verklarende nota's en ondergeschikte akkoorden bijkomen over de nucleaire samenwerking of de uitwisseling van geheime inlichtingen. Hoe ingewikkeld ook, de twee partijen maken zich op voor een snelle goedkeuring.

In Brussel is, na een eerste vergadering van de ambassadeurs van de 27 EU-landen rond Barnier, een tweede bijeenkomst voor maandag gepland om de ondertekening van de overeenkomst door de lidstaten te lanceren. Die moeten ook over een voorlopige toepassing beslissen, want het Europees Parlement kan het akkoord pas begin 2021 ratificeren. Aan Britse zijde worden de parlementsleden uit vakantie teruggeroepen om woensdag over de tekst te debatteren. Die wordt wellicht goedgekeurd, want ook de oppositie zal de overeenkomst steunen. Met het handelsakkoord geeft de EU aan haar vroegere lidstaat een ongeziene toegang tot een immense markt van 450 miljoen verbruikers, zonder douanerechten of quota. Aan deze opening zijn wel strikte voorwaarden verbonden.

