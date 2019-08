De Britse koningin Elisabeth II heeft woensdag ingestemd met de opschorting van de werkzaamheden van het Britse parlement tussen begin september en 14 oktober. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC. Premier Boris Johnson had de Queen daarom gevraagd. Gevolg is dat tegenstanders van een no deal brexit wellicht onvoldoende tijd hebben om nog te proberen die uitstap uit de Europese Unie te voorkomen voor 31 oktober, de deadline voor de brexit.

De formele adviesraad van het Britse staatshoofd, de Privy Council, verklaarde in een statement dat de schorsing 'niet vroeger dan maandag 9 september' zou ingaan 'en niet later dan donderdag 12 september tot maandag 14 oktober'. Eerder hadden Labour-voorzitter Jeremy Corbyn en zijn collega van de Liberaal-Democraten Jo Swinson een brief geschreven naar de Britse koningin om te protesteren tegen de vraag van premier Johnson om de werkzaamheden van het parlement te verdagen. Corbyn zegt dat de brief er kwam om 'in de sterkst mogelijke bewoordingen te protesteren in naam van mijn partij en ik geloof dat al de andere oppositiepartijen ons hierin zullen volgen', zo meldt het Britse nieuwsagentschap PA. Steun krijgt Johnson weer van over de Atlantische Oceaan. VS-president Donald Trump vindt dat de premier 'precies is wat het Verenigd Koninkrijk nodig heeft en dat hij zal bewijzen dat hij 'een grote' is'.