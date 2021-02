De Britse export naar de Europese Unie is in januari met meer dan twee derde gedaald in vergelijking met dezelfde maand in 2020. Dat blijkt uit data van de vrachtvervoerdersorganisatie Road Haulage Association (RHA).

Dat schrijft de Britse zondagskrant The Observer.

Hoewel de coronacrisis ook een rol speelt, houdt een aanzienlijk deel van de daling verband met het extra papierwerk en de controles die nodig zijn nu de Britten niet langer deel uitmaken van de Europese interne markt, stelt de RHA.

Brexit

Volgens topman Richard Burnett had de vrachtvervoerdersorganisatie de daling al voorspeld en had ze de Britse regering al gevraagd om de administratieve rompslomp te verminderen en ervoor zorgen dat de handel standhoudt in de nasleep van brexit.

'Ik vind het heel frustrerend en vervelend dat de ministers ervoor gekozen hebben om niet naar de industrie en de experten te luisteren', stelt Burnett in The Observer.

Hij merkte op dat veel vrachtwagens die producten vanuit Europa naar het land brengen, leeg naar het continent terugkeren, aangezien veel Britse bedrijven momenteel niet eens proberen naar de EU te exporteren.

Verder wijst hij erop dat Groot-Brittannië slechts ongeveer 10.000 douanemedewerkers in dienst heeft, ongeveer een vijfde van wat volgens de organisatie nodig zou zijn om efficiënt te kunnen werken.

Cijfers

Een woordvoerder zegt dat de regering het cijfer niet 'erkent' en zei dat het vrachtverkeer op het 'normale' niveau ligt.

Volgens de British Ports Association liggen de cijfers van de RHA in lijn met de verkeerspatronen die in de havens op te merken zijn.

Er wordt gevreesd dat de cijfers nog zullen verslechteren, wanneer Groot-Brittannië vanaf juli controles op de invoer uit de EU invoert.

