John Bercow, de voorzitter van het Lagerhuis, heeft besloten dat er maandag niet wordt gestemd over het brexitakkoord. Dat had de regering-Johnson zaterdag gevraagd.

Het Brits parlement houdt vandaag geen 'betekenisvolle' stemming over het terugtrekkingsakkoord tussen de Britse regering en de Europese Unie. Zaterdag, nadat het parlement had besloten dat het terugtrekkingsakkoord eerst in wetgeving omgezet moet worden, had de regering gevraagd om maandagnamiddag toch over het akkoord te stemmen.

Bercow was van mening dat de motie van afgelopen zaterdag inhoudelijk dezelfde is als de motie die maandagmiddag voorligt. Dat is volgens de regels van het Britse parlement niet toegelaten. Bovendien nam Bercow ook in overweging of de omstandigheden indringend veranderd waren in vergelijking met afgelopen zaterdag, maar vond dat niet het geval.

De beslissing is een nieuwe tegenvaller voor de Britse regering van premier Boris Johnson.

Hoe moet het nu verder?

De Britse regering presenteert maandagavond naar alle waarschijnlijkheid de wetgeving over het terugtrekkingsakkoord. Dinsdag kan het parlement zich daarover buigen, waarbij de parlementsleden eventueel amendementen kunnen indienen. Dat kan voor de nodige problemen zorgen. Als sommige amendementen, die het akkoord indringend veranderend, worden goedgekeurd, is het maar de vraag hoe de Europese Unie op die veranderingen zal reageren. De vraag is niet of zulke aanpassingen zullen worden voorgesteld, maar wel hoeveel en dewelke dat zullen zijn. Zo wil Labour een verplicht tweede referendum, terwijl de Noord-Ierse Unionisten meer zeggenschap eisen eenmaal het akkoord in werking zal treden.