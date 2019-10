John Bercow, de voorzitter van het Lagerhuis, heeft besloten dat er maandag niet wordt gestemd over het brexitakkoord. Wat nu?

Het Brits parlement houdt maandag geen 'betekenisvolle' stemming over het terugtrekkingsakkoord tussen de Britse regering en de Europese Unie. Zaterdag, nadat het parlement had besloten dat het terugtrekkingsakkoord eerst in wetgeving omgezet moet worden, had de regering gevraagd om maandagnamiddag toch over het akkoord te stemmen.

Bercow was van mening dat de motie van afgelopen zaterdag inhoudelijk dezelfde is als de motie die maandagmiddag voorlag. Dat is volgens de regels van het Britse parlement niet toegelaten. Bovendien nam Bercow ook in overweging of de omstandigheden indringend veranderd waren in vergelijking met afgelopen zaterdag, maar vond dat niet het geval.

De beslissing is een nieuwe tegenvaller voor de Britse regering van premier Boris Johnson. Tot op heden heeft Johnson nog geen enkele stemming in het parlement kunnen winnen. Maar een verloren veldslag is natuurlijk geen verloren oorlog. Als Johnson er in slaagt om de brexit te vervolmaken, zullen de verloren stemmingen snel vergeten zijn.

Hoe moet het nu verder?

De Britse regering presenteerde maandagavond de wetgeving over het terugtrekkingsakkoord. Die Withdrawal Agreement Bill, kortweg WAB, is erg gedetailleerd en kan duidelijk maken of er nog onverwachte lijken uit de kast vallen met betrekking tot het akkoord tussen de Britse regering en de Europese Unie. De wetgeving telt 115 bladzijden en de parlementsleden hebben welgeteld een nacht om tegen morgen het ingrijpende document door te nemen en eventuele aanpassingen (zie verder, nvdr.) te eisen. Dinsdagvoormiddagbuigt het parlement zich over het tijdskader van die wetgeving. Mits goedkeuring stemt het parlement dvan dinsdagnamiddag tot en met donderdag overde WAB.

Het is voorlopig niet duidelijk of Westminster voor de wetgeving zal stemmen. Zaterdag verloor Johnson met 322 stemmen tegen en 306 stemmen voor. Dat geeft een voorzichtige indicatie van de voorkeur van het Britse parlement over de WAB. De Noord-Ierse Unionisten zullen tegenstemmen, dus moet Johnson rekenen op dissidenten binnen de Labourpartij. Het is niet ondenkbaar dat Johnson voldoende steun zal vinden. Als de WAB wordt goedgekeurd, buigt het Britse Hogerhuis zich vrijdag over de wetgeving.

Een economische impactstudie van het huidige brexitakkoord krijgen de parlementsleden echter niet. Volgens de regering-Johnson is dat niet belangrijk genoeg in vergelijking met de belofte om de Europese Unie tegen 31 oktober te verlaten.

Stok achter de deur

Wat kan de oppositie nog doen? Het parlement kan zowel dinsdagvoormiddag als -namiddag amendementen indienen. Past het parlement dat tijdskader aan, dan lijkt het schier onmogelijk om alles voor 31 oktober af te ronden. In dat geval komt er waarschijnlijk een technisch uitstel van enkele weken. Daarnaast zijn de Britse parlementsleden bij machte om dinsdagnamiddag amendementen op de WAB zelf in te dienen. Dat kan voor de nodige problemen zorgen en zal waarschijnlijk de voortgang van de hele brexitsaga bepalen.

Zo blijkt uit de WAB dat het Brits parlement een verlenging van de transitieperiode enkel kan goedkeuren, maar niet zelf kan eisen. Wanneer de Britse regering aan het einde van de transitieperiode, eind 2020, zonder handelsakkoord zou beslissen om niet verder te onderhandelen, verlaat het Verenigd Koninkrijk de Unie nog steeds op een erg harde manier. Waarschijnlijk zal het parlement zich daar niet bij willen neerleggen.

Ook andere amendementen worden verwacht: Labour wil een verplicht tweede referendum, terwijl de Noord-Ierse Unionisten meer zeggenschap eisen eenmaal het akkoord in werking treedt. Anderen ijveren er dan weer voor om het Verenigd Koninkrijk, in tegenstelling tot wat de huidige overeenkomst voorziet, in de Europese douane-unie te houden. Als sommige amendementen - die het akkoord dus indringend veranderen - worden goedgekeurd, zal de Britse regering de wetgeving naar alle waarschijnlijkheid terugtrekken.

Uitstel?

Voor Johnson wordt het dus allerminst evident om zijn belofte na te komen dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder pardon op 31 oktober zal verlaten. Het Britse parlement verplichtte Johnson er zaterdag toe om verlet te vragen aan de Europese Unie. Hoewel Johnson de wetgeving niet in detail respecteerde, houden de Europese regeringsleiders en staatshoofden die aanvraag momenteel in beraad. Vermoedelijk zullen ze wachten tot er deze week meer duidelijkheid komt over de specifieke gang van zaken.

Als het tot uitstel komt - het is momenteel onduidelijk hoe lang dat zou duren - is alles opnieuw mogelijk. Vermoedelijk komen er nieuwe verkiezingen. Als de Labourpartij, die in de peilingen op ruime achterstand van de Conservatieve Partij volgt, een overwinning uit de brand kan slepen, dan volgen mogelijk een tweede referendum over het huidige akkoord of nieuwe nieuwe onderhandelingen met de Europese Unie.