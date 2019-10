De Britse regering en de Europese Unie hebben donderdagmiddag een akkoord bereikt over de uitstap van het Verenigd Koninkrijk. Maar net zoals vorig jaar moet het echte werk voor Brits premier Boris Johnson nog beginnen. En het ziet er niet bepaald goed uit.

Naast de 27 Europese vlaggen, wapperde donderdagnamiddag ook de Union Jack voor het gebouw van de Europese Commissie. Een feeststemming in mineur, want een nieuw scheidingsakkoord is een feit. De Unie en Johnson hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk beweerd dat ze hun onderhandelingspositie niet zouden aanpassen. Het nieuwe akkoord bewijst het tegendeel.

...