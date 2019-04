Brexit: Labour is 'ontgoocheld' over gesprekken met Britse regering

De belangrijkste Britse oppositiepartij Labour zegt 'ontgoocheld' te zijn over de gesprekken met de Britse regering om een uitweg te vinden uit de impasse over de brexit.

De socialistische partij betreurt dat er geen 'echte wijziging' is in het standpunt van de regering.

'We zijn teleurgesteld dat de regering noch een echte wijziging, noch een compromis voorstelt', aldus de woordvoerder van Labour in een persmededeling. 'We roepen de eerste minister op om werkelijke wijzigingen aan te brengen aan haar akkoord zodat er een alternatief mogelijk is dat de steun krijgt van het parlement en het land terug op één lijn kan brengen.'

Uitstel

Premier Theresa May, van de Conservative Party, kondigde eerder deze week aan dat ze nieuw uitstel voor de brexit zou vragen en reikte daarbij de hand naar Labour-leider Jeremy Corbyn om samen een voorstel uit te werken om aan het Britse parlement voor te leggen vóór de bijzondere EU-top volgende week woensdag.

Vandaag heeft May in een brief aan Europees president Donald Tusk een uitstel van het Britse vertrek uit de Europese Unie tot 30 juni gevraagd.