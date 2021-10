Frankrijk gaat vanaf dinsdag 2 november vergeldingsmaatregelen invoeren indien de Britse regering zich niet soepeler opstelt bij het verlenen van vergunningen aan Franse vissers. Dat heeft regeringswoordvoerder Gabriel Attal woensdag meegedeeld.

Vanaf 2 november zal Frankrijk 'systematische douanecontroles en sanitaire controles uitvoeren op producten die in Frankrijk aankomen' vanaf de andere kant van het Kanaal. Ook komt er 'een verbod op het aan land brengen van zeeproducten' uit Groot-Brittannië, aldus Attal.

Daarmee lossen de Franse regering een eerste salvo. In een tweede fase zou ze 'energiemaatregelen kunnen nemen die betrekking hebben op de stroomtoevoer voor de Kanaaleilanden'. De details worden spoedig meegedeeld, aldus de zegsman. 'Wij willen gewoonweg dat het akkoord wordt gerespecteerd', zei Attal na de Franse ministerraad. 'Ons geduld heeft zijn limieten bereikt'.

Het brexit-handelsakkoord van eind vorig jaar voorziet dat Europese vissers verder in bepaalde Britse wateren kunnen vissen, op voorwaarde dat ze kunnen bewijzen dat ze er ook voordien al aan de slag waren. De Fransen en Britten ruziën echter al het hele jaar over hoeveel en welke bewijzen de vissers precies moeten voorleggen.

Voor de betwiste visgebieden (de zone van 6 tot 12 mijl van de Britse kust en de Kanaaleilanden) hebben de Britse regering en de lokale autoriteiten op Jersey tot dusver iets meer dan 200 vergunningen uitgereikt. Parijs wil er nog 244 bij.

Londen bezigt andere cijfers. 'Het is belangrijk te onderstrepen dat 98 procent van de visvergunningen zijn toegekend. We blijven voortwerken met de Franse regering om er meer te geven op basis van de bewijzen die geleverd worden', zei de woordvoerder van premier Boris Johnson.

