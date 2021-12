De Europese lidstaten hebben het akkoord goedgekeurd dat de Europese Commissie maandagavond met het Verenigd Koninkrijk bereikte over de visserijrechten voor 2022. Het gaat om afspraken over de visbestanden die de EU en het VK met elkaar delen.

De afspraken rond de visserijrechten hebben betrekking op ongeveer 100 gedeelde bestanden, onder meer wat betreft de totaal toegestane vangsten (TAC). Op basis hiervan kennen de lidstaten hun exacte quota.

Vlaams minister Crevits is tevreden met het akkoord. 'Voor onze vissers is het steeds van belang dat visbestanden op het niveau van hun maximaal duurzame opbrengst kunnen worden bevist', reageert ze. 'Hierbij mag dan evenveel opgevist worden als een gezond bestand kan reproduceren. Zo kunnen ze ook in de toekomst voldoende blijven vissen.'

Tong, rog en zeeduivel

In het Kanaal van Bristol, voor de zuidwestkust van Groot-Brittannië, zullen de Vlaamse vissers evenveel tong mogen opvissen als aangegeven in het wetenschappelijk advies, zegt Crevits. Voor roggen is er een lichte stijging, voor zeeduivel stegen de vangstrechten met 8 procent en voor schelvis kon de Europese Commissie hetzelfde quotum als het afgelopen jaar bereiken.

De vangstrechten voor tong in het Noordoostelijk Atlantisch gebied (de Westelijke Wateren) dalen met 24 procent. Dat is uit voorzorg, omdat er over tong die in dat gebied aanwezig is weinig gegevens ter beschikking zijn.

'Ik heb alvast beslist om steun toe te kennen aan een onderzoeksproject waarbij vissers samen met wetenschappers van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) meer gegevens verzamelen over het tongbestand in dit gebied', zegt Crevits. 'Hoe meer we weten over de hoeveelheid volwassen tong die zich kan voortplanten en de hoeveelheid jonge visjes, hoe beter we kunnen zorgen voor een goed onderbouwd beheer.'

Volgens de Sloveense minister van Landbouw Joze Podgorsek, die de bevoegde EU-ministerraad voorzit, is het akkoord over de visbestanden 'een goed precedent voor verdere onderhandelingen met het VK'.

Wat de visbestanden betreft die niet met de Britten worden gedeeld, bereikten de 27 EU-lidstaten vorige week al een onderling akkoord over de vangstrechten voor 2022.

