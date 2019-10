Het Europees Parlement komt dezer dagen samen in Straatsburg. In een opmerkelijke zitting gaf het halfrond de Europese Raad er flink van langs.

Merkwaardige eensgezindheid in het Europees Parlement na de bespreking van de pas afgelopen Europese Raad in Brussel. Zowel voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk van de Unie als Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker als het Parlement verketteren de mislukking van de Raad om toetredingsgesprekken met Albanië en Noord-Macedonië te openen. Tusk eist van de Raad inkeer en een toezegging aan beide Balkanlanden vóór mei 2020 op de Top in Zagreb - Kroatië volgt met nieuwjaar Finland op als roterend voorzitter van de EU. Juncker sprak van een 'grote fout' in de Raad. 'Wij komen onze beloften niet na', nu beide landen al het voorwerk degelijk hebben afgeleverd.

