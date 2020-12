Voor Geert Bourgeois, N-VA-europarlementslid en voormalig Vlaams minister-president, moet 85 procent van de middelen die België krijgt uit het brexitfonds naar Vlaanderen gaat.

'Vlaanderen is goed voor 85 procent van de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk en we zullen massaal veel jobs verliezen', verantwoordde hij zijn standpunt in De Zevende Dag (Eén).

Bourgeois wees erop dat Vlaanderen na Ierland het zwaarst getroffen wordt door de brexit. Het verlies van de Britse markt kan volgens hem niet zomaar vervangen kan worden. Daarom hoopt hij dat de federale regering meegaat om massaal nieuwe handelsakkoorden af te sluiten met Mercosur, Mexico, Zuidoost-Azië, Nieuw-Zeeland en Australië 'om ervoor te zorgen dat we de producten die we maken kwijt kunnen en onze welvaart een beetje herstelt'.

'Vlaanderen is goed voor 85 procent van de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk en we zullen massaal veel jobs verliezen', verantwoordde hij zijn standpunt in De Zevende Dag (Eén).Bourgeois wees erop dat Vlaanderen na Ierland het zwaarst getroffen wordt door de brexit. Het verlies van de Britse markt kan volgens hem niet zomaar vervangen kan worden. Daarom hoopt hij dat de federale regering meegaat om massaal nieuwe handelsakkoorden af te sluiten met Mercosur, Mexico, Zuidoost-Azië, Nieuw-Zeeland en Australië 'om ervoor te zorgen dat we de producten die we maken kwijt kunnen en onze welvaart een beetje herstelt'.