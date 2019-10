Brits premier Boris Johnson sprak woensdag op het partijcongres van de Britse Conservatieven in Manchester. Hij zei dat zijn regering haar Europese gesprekspartners 'constructieve en redelijke voorstellen' over de boedelscheiding zal doen. Het enige alternatief, aldus Johnson, is een harde brexit.

In zijn eerste toespraak voor de partij als premier en partijleider herinnerde Johnson eraan dat het inmiddels meer dan drie jaar geleden is dat een meerderheid van de Britten in een referendum voor een vertrek uit de EU koos. 'Ze beginnen te denken dat ze voor de gek worden gehouden. Ze beginnen te vermoeden dat er krachten in dit land zijn die de brexit niet willen', zei hij. Als die vermoedens bewaarheid zouden worden, dan zou dat 'ernstige gevolgen voor het vertrouwen in de democratie' hebben, waarschuwde Johnson. De EU en het VK onderhandelen al jaren over een geordende boedelscheiding. Met zijn voorgangster Theresa May bereikten de Europeanen een akkoord, maar dat werd niet goedgekeurd door het Britse parlement en Johnson wil niet weten van de vangnetoplossing die erin staat om grenscontroles te vermijden tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het VK.

Die oplossing, die het VK in een douanegemeenschap met de EU houdt, is 'antidemocratisch' en 'inconsistent met de soevereiniteit van het VK', zei Johnson. De Britse regering presenteert het Europese kamp nu nieuwe 'constructieve en redelijke' voorstellen. Die zullen het hele VK uit de Europese douane-unie halen en het land de zeggenschap over zijn eigen handelsbeleid geven, maar zonder dat er controles moeten heringevoerd worden 'op of nabij de grens', aldus Johnson. Johnson beklemtoonde dat hij met zijn plannen 'een compromis' doet. 'Ik hoop dat de EU dat begrijpt en ook een compromis wil maken', zo voegde hij toe.

De Britse gezant David Frost zal de plannen woensdagmiddag presenteren aan de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Omstreeks 17.15 uur staat een telefonisch onderhoud tussen Johnson en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gepland. Het Britse parlement stemde begin vorige maand een wet die Johnson dwingt om uitstel van de brexit te vragen indien hij tegen 19 oktober geen akkoord kan voorleggen waarmee de parlementsleden instemmen. De premier maakte in Manchester nogmaals duidelijk dat hij er niet aan denkt om de brexit opnieuw uit te stellen. 'We moeten er geen twijfel over laten bestaan dat het alternatief een vertrek zonder akkoord is. Dat is niet de uitkomst die wij willen, maar laat me jullie zeggen dat we er klaar voor zijn', zo verklaarde Johnson.