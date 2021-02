Tussen nu en 21 juni worden in Engeland alle coronamaatregelen stapsgewijs afgebouwd. Dat heeft Brits premier Boris Johnson maandag meegedeeld aan het Britse parlement.

De lockdown die momenteel van kracht is in Engeland wordt in verschillende stappen opgeheven, op voorwaarde dat de positieve trend in de coronacijfers zich voortzet. Schotland, Wales en Noord-Ierland vallen niet onder dit exitplan, maar mogen zelf met een eigen plan op de proppen komen.

Scholen komen het eerst aan de beurt

In een eerste fase zullen op 8 maart alle Engelse scholen opnieuw de deuren mogen openen. Vanaf dan zijn opnieuw meer sociale contacten toegestaan. Zo zullen mensen thuis opnieuw bezoek mogen ontvangen. Drie weken later, op 29 maart, volgt een tweede stap. Vanaf dan mogen tot zes mensen of twee huishoudens buiten afspreken. Ook buitensportactiviteiten, zoals tennis en golf, mogen dan weer opstarten.

Vanaf 12 april is het dan aan winkels, musea en bibliotheken om opnieuw bezoekers te ontvangen. Ook cafés en restaurants mogen opnieuw open, maar wel enkel in de openlucht. Ten vroegste op 17 mei mogen de Engelsen opnieuw naar de bioscoop en kunnen ze weer hotelovernachtingen boeken. Voor bruiloften of andere belangrijke sociale gebeurtenissen mogen tot 30 mensen samenkomen, terwijl ook de indoorsporten opnieuw van start mogen gaan. Eventueel kunnen ook internationale reizen vanaf die datum opnieuw worden toegelaten.

'We kunnen niet oneindig blijven doorgaan met beperkingen'

Tegen 21 juni gaan dan ook de laatste coronamaatregelen op de schop. Johnson voegde eraan toe dat er geen 'geloofwaardige route' is om Groot-Brittannië, of bij uitbreiding de volledige wereld, 'coronavrij' te maken. Volgens hem zullen de versoepelingen onvermijdelijk leiden tot 'meer besmettingen, meer ziekenhuisopnames en jammer genoeg ook meer doden', aangezien 'geen enkel vaccin 100 procent effectief is'. Maar, klinkt het, 'we kunnen niet oneindig blijven doorgaan met beperkingen die een impact hebben op onze economie, ons lichamelijk en geestelijk welzijn en de levensomstandigheden van onze kinderen'.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen per dag is in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen weken drastisch gedaald. Tegelijkertijd kregen in het land al meer dan 17,5 miljoen mensen een eerste prikje met een coronavaccin. (Belga)

