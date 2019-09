Brits premier Boris Johnson kan niet genoeg benadrukken dat de gesprekken met de Europese Unie in de goede richting evolueren. Maar klopt dat wel?

Brits premier Boris Johnson ging eind augustus op bezoek bij Duits Bondskanselier Angela Merkel. Beide regeringsleiders kwamen overeen dat Johnson binnen de dertig dagen alternatieve voorstellen voor de backstop zou presenteren die zowel de Europese interne markt als het vredesproces in Noord-Ierland niet zouden beschadigen. 'De last ligt inderdaad op onze schouders', erkende Johnson in Berlijn. Achtentwintig dagen later is er ondanks het positivisme van de Britse premier niet veel te merken van concrete vooruitgang. Hoewel er achter de schermen duchtig wordt gesproken, hebben die onderhandelingen nog steeds veel weg van een dovemansgesprek.

...