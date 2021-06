Samen met vijf Europese collega-ministers heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) een bezorgde brief naar zijn Griekse ambtgenoot Notis Mitarachi gestuurd. Mahdi en co. zijn ongerust over het feit dat sommige migranten niet naar Griekenland kunnen worden teruggestuurd. Athene is niet onder de indruk.

Begin deze maand schreef staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) samen met zijn Duitse, Franse, Nederlandse, Luxemburgse en Zwitserse collega's een bezorgde brief aan de Griekse minister van Migratie Notis Mitarachi. 'We maken ons veel zorgen over de huidige trend van irreguliere secundaire bewegingen van migranten (mensen doorreizen naar andere EU-landen om daar asiel aan te vragen, nvdr.) , asielzoekers en personen die internationale bescherming genieten', klinkt het in het schrijven, dat Knack kon inkijken.

Vorig jaar deden 17.000 mensen die reeds in Griekenland internationale bescherming genieten, ook nog een asielaanvraag in Duitsland. Probleem is onder meer dat rechtbanken meermaals hebben geoordeeld dat de omstandigheden in Griekenland te slecht zijn om zulke personen naar het land terug te brengen. 'De secundaire bewegingen en de klaarblijkelijke onmogelijkheid om die aan te pakken ondermijnen de werking van het Europees Asielsysteem en bemoeilijken de kern van het gezamelijke doel om een ordentelijk en gedeeld Europees asiel- en migratiebeleid uit te werken', gaat het verder in de brief.

'Het is belangrijk dat landen waar vluchtelingen al erkend zijn ook voor die vluchtelingen instaan. Wij doen dat ook. We zien dat mensen vanuit Griekenland komen en opnieuw asiel aanvragen terwijl ze al in Griekenland erkend zijn. Ik zie dinsdagnamiddag mijn Griekse collega om dit verder aan te kaarten', zegt Mahdi in een reactie aan Knack. In een brief aan de Europese Commissie maakte Mahdi eerder deze week ook zijn onvrede duidelijk over het geluidskanon waarmee Griekenland migranten probeert af te schrikken

Athene lijkt niet onder de indruk van de brief. 'Het moet worden benadrukt dat Griekenland volledig voldoet aan zijn verplichtingen inzake grenscontrole, registratie van irregulier aangekomen personen, opvang, asielprocedures en integratieprogramma's. En wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele "onregelmatige" secundaire stromen, aangezien wij ervoor zorgen dat alleen passagiers met de juiste reisdocumenten Griekenland kunnen verlaten', klinkt het in een antwoord.

De brief van Mahdi en co. was ook gericht aan de Europese Commissie. Een goedgeplaatste bron vertelt dat de zes staatssecretarissen en ministers au fond gelijk hebben. 'Griekenland kleurt momenteel buiten de lijntjes', luidt het oordeel. De migratiekwestie is in ieder geval opnieuw chefsache. Onlangs hadden Duits bondskanselier Angela Merkel en Grieks premier Kyriakos Mitsotakis een onderhoud om de problemen te bespreken, aldus Europese bronnen.

Dinsdag vergaderen de bevoegde ministers van migratie in Luxemburg over het zogenaamde Pact voor Asiel en Migratie dat eind september door de Europese Commissie werd voorgesteld. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de lidstaten snel een compromis bereiken over een upgrade van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken naar een volwaardige Europese instelling met een groter budget en bijkomende werkkrachten.

Eurocommissaris voor Interne Aangelegenheden Ylva Johansson ging twee weken geleden naar Tunesië en afgelopen maandag naar Libië om het migratiethema met de betrokken landen in Noord-Afrika te bespreken. Volgende week heeft ze ook in Servië een afspraak.

Begin deze maand schreef staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) samen met zijn Duitse, Franse, Nederlandse, Luxemburgse en Zwitserse collega's een bezorgde brief aan de Griekse minister van Migratie Notis Mitarachi. 'We maken ons veel zorgen over de huidige trend van irreguliere secundaire bewegingen van migranten (mensen doorreizen naar andere EU-landen om daar asiel aan te vragen, nvdr.) , asielzoekers en personen die internationale bescherming genieten', klinkt het in het schrijven, dat Knack kon inkijken. Vorig jaar deden 17.000 mensen die reeds in Griekenland internationale bescherming genieten, ook nog een asielaanvraag in Duitsland. Probleem is onder meer dat rechtbanken meermaals hebben geoordeeld dat de omstandigheden in Griekenland te slecht zijn om zulke personen naar het land terug te brengen. 'De secundaire bewegingen en de klaarblijkelijke onmogelijkheid om die aan te pakken ondermijnen de werking van het Europees Asielsysteem en bemoeilijken de kern van het gezamelijke doel om een ordentelijk en gedeeld Europees asiel- en migratiebeleid uit te werken', gaat het verder in de brief.'Het is belangrijk dat landen waar vluchtelingen al erkend zijn ook voor die vluchtelingen instaan. Wij doen dat ook. We zien dat mensen vanuit Griekenland komen en opnieuw asiel aanvragen terwijl ze al in Griekenland erkend zijn. Ik zie dinsdagnamiddag mijn Griekse collega om dit verder aan te kaarten', zegt Mahdi in een reactie aan Knack. In een brief aan de Europese Commissie maakte Mahdi eerder deze week ook zijn onvrede duidelijk over het geluidskanon waarmee Griekenland migranten probeert af te schrikken Athene lijkt niet onder de indruk van de brief. 'Het moet worden benadrukt dat Griekenland volledig voldoet aan zijn verplichtingen inzake grenscontrole, registratie van irregulier aangekomen personen, opvang, asielprocedures en integratieprogramma's. En wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele "onregelmatige" secundaire stromen, aangezien wij ervoor zorgen dat alleen passagiers met de juiste reisdocumenten Griekenland kunnen verlaten', klinkt het in een antwoord. De brief van Mahdi en co. was ook gericht aan de Europese Commissie. Een goedgeplaatste bron vertelt dat de zes staatssecretarissen en ministers au fond gelijk hebben. 'Griekenland kleurt momenteel buiten de lijntjes', luidt het oordeel. De migratiekwestie is in ieder geval opnieuw chefsache. Onlangs hadden Duits bondskanselier Angela Merkel en Grieks premier Kyriakos Mitsotakis een onderhoud om de problemen te bespreken, aldus Europese bronnen. Dinsdag vergaderen de bevoegde ministers van migratie in Luxemburg over het zogenaamde Pact voor Asiel en Migratie dat eind september door de Europese Commissie werd voorgesteld. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de lidstaten snel een compromis bereiken over een upgrade van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken naar een volwaardige Europese instelling met een groter budget en bijkomende werkkrachten. Eurocommissaris voor Interne Aangelegenheden Ylva Johansson ging twee weken geleden naar Tunesië en afgelopen maandag naar Libië om het migratiethema met de betrokken landen in Noord-Afrika te bespreken. Volgende week heeft ze ook in Servië een afspraak.