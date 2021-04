Betogers tegen coronamaatregelen clashen met ordediensten in Rome

Tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Italië is in Rome minstens een politieagent gewond geraakt. Verschillende mensen werden opgepakt.

Een van de betogers had zich verkleed als de man met de bizonhorens bij de bestorming van het Amerikaanse parlement op 6 januari. © Belga Image