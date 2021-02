Aan de avondklok in Nederland komt vanaf volgende week woensdag een einde. Dat zeggen bronnen aan het NRC. Vanaf 10 februari mogen Nederlanders tussen 21.00 uur en 04.30 uur opnieuw het huis verlaten. Tot en met 9 februari is de maatregel nog wel van kracht.

Dat zullen ontslagnemend premier Mark Rutte van de rechtsliberale VVD en de christendemocratische minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdag bekendmaken tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. Zij zullen dan ook namens de regering uitleggen wat de zogenoemde exitstrategie van Nederland is: welke coronamaatregelen in welke volgorde worden teruggedraaid als het aantal besmettingen en ziekenhuis- en ic-opnames dat toelaat.

De avondklok blijft wel onderdeel van de 'gereedschapskist' van de regering om maatregelen te nemen. Als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer toeneemt, kan de bewindsploeg in overleg met het parlement weer tot de avondklok overgaan. (Belga)

