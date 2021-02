Alle families met schoolplichtige kinderen in Engeland krijgen vanaf maart gratis zelftests voor het coronavirus ter beschikking.

Nu de scholen er opnieuw de deuren openen op 8 maart, voorzien de Britse autoriteiten tot twee zelftesten per week voor alle gezinnen met kinderen in de lagere en middelbare school. Ook wie werkt in de omgeving van scholen, bijvoorbeeld chauffeurs van schoolbussen, kunnen de test krijgen.

Leerlingen in het middelbaar zullen voorts twee keer per week thuis getest worden, met in de beginfase eerst drie testen op school zelf. Kinderen in de lagere school worden niet regelmatig getest zonder symptomen omdat er volgens de regering weinig overdracht van ziekte is tussen jongere kinderen. Bij symptomen zijn er wel testen. De tests zijn niet verplicht.

Wie positief test bij de zelftest, moet verplicht een tweede meer zekere PCR-test ondergaan.

De zelftesten moeten de 'coronagevallen die verborgen blijven, ontmaskeren', citeert de Britse omroep BBC de overheidsdienst Public Health England, die opereert in landsdeel England.

