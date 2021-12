Het tijdperk-Merkel is woensdag voorbij. Maar liefst zestien jaar stond de Duitse bondskanselier aan het hoofd de regering. In al die tijd heeft ze heel wat - voornamelijk mannelijke - collega's versleten. Een overzicht van een indrukwekkende carrière.

Met 5860 dagen aan de macht is Duits bondskanselier Angela Merkel één van de langst regerende democratisch verkozen leiders op de aardbol. Woensdag zal Merkel haar functie als regeringsleider doorgeven aan de sociaaldemocraat Olaf Scholz (SPD).

Hoewel haar voorganger en voormalige mentor Helmut Kohl nog enkele dagen langer in functie was - voor het record moest Merkel tot 17 december in functie blijven - heeft de afscheidnemende bondskanselier tijdens haar carrière heel wat toppolitici uit andere landen versleten.

George W. Bush, Jacques Chirac, Guy Verhofstadt en Tony Blair: vrijwel iedereen heeft Merkel het afgelopen anderhalf decennium zien passeren. Hieronder een vergelijkend overzicht. Scroll met uw muis of vinger over de afbeeldingen om de namen te zien verschijnen. We beginnen te tellen vanaf 2005, het jaar waarin Merkel bondskanselier werd.

De indrukwekkende carrière van Merkel

België

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Italië

Nederland

Spanje

Verenigde Staten

Rusland

China

Australië

