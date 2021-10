De onderdrukte Afghaanse vrouwen, de gevangengenomen Russische opposant Alexej Navalny en de voormalige interim-president van Bolivia Jeanine Añez, die van het plegen van een staatsgreep beschuldigd wordt, hebben de shortlist van de Sacharovprijs 2021 van het Europees Parlement gehaald.

Met de Sacharovprijs wordt elk jaar een persoon, groep of collectief in de kijker gezet die zich op een bijzondere manier inzet voor de ontwikkeling van de democratie en de rechtsstaat, de bescherming van de rechten van minderheden en de rechten en fundamentele vrijheden van de mens. Uit een groep van vijf genomineerden hebben twee commissies van het Europees Parlement donderdag drie finalisten verkozen.

Het gaat om de vrouwen van Afghanistan, Kremlincriticus Alexej Navalny en de Boliviaanse Jeanine Añez. Nu in Afghanistan de taliban opnieuw aan de macht zijn, kunnen de vrouwen in het land opnieuw niet deelnemen aan het bestuur en worden hun vrijheden en hun recht op onderwijs bedreigd. De sociaaldemocratische en groene fracties droegen hen voor.

Navalny werd door de Europese Volkspartij en het liberale Renew Europe genomineerd. Hij verwierf bekendheid als luis in de pels van de Russische president Vladimir Poetin en werd vorig jaar vergiftigd. Navalny herstelde, maar werd begin dit jaar opgepakt toen hij naar Moskou terugkeerde. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar en zit op gesloten in een zwaarbewaakt strafkamp.

Jeanine Añez is wellicht de minst bekende finaliste. Zij werd door de conservatieve ECR-fractie voorgedragen omdat ze symbool staat voor de manier waarop in Latijns-Amerika dissidenten soms zwaar worden aangepakt en voor haar strijd voor de rechtsstaat. Na veronderstelde electorale fraude door president Evo Morales werd Añez in 2019 interim-president.

Een jaar later, na vrije en eerlijke verkiezingen, droeg ze de macht over, maar in maart van dit jaar werd ze opgepakt op beschuldigingen van terrorisme, opruiing en samenzwering. Ze wordt er ook van beschuldigd een staatsgreep tegen Morales te hebben beraamd en zit nog steeds in de gevangenis.

De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, en de verschillende fractieleiders kiezen op woensdag 20 oktober uit deze shortlist de winnaar van de Sacharovprijs. Vorig jaar ging de prijs naar de democratische oppositie van Wit-Rusland.

