Aangrijpende beelden: begrafenis van Oekraïense soldaten die omkwamen bij Russische luchtaanval op militaire basis

In de nokvolle barokke Oekraïense Grieks-Orthodoxe kerk van Lviv worden vier soldaten onder liturgische gezangen ten grave gedragen. Terwijl de moeders en nabestaanden huilen op de kisten, gaat het luchtalarm af. Knack-fotograaf Franky Verdickt was aanwezig bij de begrafenis en maakte deze aangrijpende beelden. De vier soldaten werden gedood tijdens de Russische aanval op het militair opleidingscentrum Yavoriv nabij de Poolse grens. In totaal lieten bij deze aanval 35 militairen het leven.

.