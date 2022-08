EU-verbod op import van Russische steenkool gaat om middernacht in

De lidstaten van de Europese Unie mogen vanaf middernacht geen steenkool meer invoeren uit Rusland. De EU besliste in april om de sanctie in te voeren, maar er was nog een overgangsperiode voorzien die nu afloopt.

Het importverbod maakte deel uit van het vijfde sanctiepakket van de EU tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne. De EU-landen kwamen overeen om een overgangsperiode van 120 dagen in te voeren om de industrie de tijd te geven om zich aan de importban aan te passen. Bedoeling is om de Russische economie te verzwakken. De Europese Commissie zei in april dat het kolenembargo Rusland jaarlijks zowat 8 miljard euro zal kosten.

De EU importeert 45 procent van haar steenkoolbehoefte uit Rusland. En meer dan een vijfde van de Russische uitvoer naar Europa bestond vorig jaar uit steenkool, goed voor 48,7 miljoen ton. Het importverbod was de eerste Europese sanctie tegen de Russische energiemarkt.

In een later goedgekeurd sanctiepakket ging de EU ook akkoord om de olieleveringen vanuit Rusland grotendeels op te zeggen om de druk tegen Moskou op te voeren. De ban op olie wordt eind dit jaar van kracht, met uitzonderingen voor verschillende landen die erg afhangen van Russische olie. Het gaat onder meer om Hongarije, dat nog steeds olie zal mogen ontvangen via de pijpleidingen.

De Russische operator Transneft liet dinsdag echter weten dat olietransporten van Rusland naar Hongarije, Tsjechië en Slovakije werden onderbroken.