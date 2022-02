De Britse Queen Elizabeth II zit zondag/vandaag 70 jaar op de troon. Op een groot feest is het wachten tot begin juni, wanneer vier dagen van feestelijkheden plaatsvinden.

Elizabeth is koningin sinds de dood van haar vader George VI op 6 februari 1952 en is met haar 70 jaar de langst regerende actieve vorst. Op 2 juni 1953 vond de troonsbestijging plaats in de abdij van Westminster. Het is op die dag dat de vierdaagse publieke feestelijkheden voor de jubileum starten, mede omdat het Britse weer nu eenmaal beter is in de zomer. Er vinden onder meer een militaire defilé, een ceremonie in Saint Paul's Cathedral en een groots concert in Buckingham Palace plaats.

Op zondag 5 juni vinden in heel het land lunches plaats en de feestelijkheden worden afgesloten met een grote parade. In januari kondigde het paleis de Platinum Pudding Competition aan. Het winnende dessert wordt aan de Queen en het publiek voorgesteld.

De Britse acteur Ross Kemp verklaarde maandag nog aan de Britse omroep BBC dat het jubileum het grootste feest ooit in het land moet worden. Naar schatting 10 miljoen mensen namen deel aan de straatfeesten naar aanleiding van het huwelijk van Charles en Diana, dus Kemp wil nu nog meer volk op de been krijgen. Samen met andere celebrities riep hij 5 juni ook uit tot "Thank you day", om de gezondheidswerkers te bedanken.

Voor zondag zijn er geen publieke evenementen aangekondigd. De Queen verblijft sinds 23 januari in het koninklijk domein in Sandringham, drie uur ten noorden van Londen. Ze verblijft daar normaal gezien twee maanden rond de feestdagen, maar had dit jaar haar vertrek uitgesteld vanwege de snel oprukkende omikronvariant van het coronavirus in Londen in december.

Volgens de Britse media verblijft Elizabeth in Wood Farm, en niet in het grote landgoed van het domein. In dat relatief bescheiden verblijf met vijf kamers en een uitzicht op de Noordzee had haar nu overleden echtgenoot zijn intrek genomen na zijn pensioen in 2017. Uiteindelijk dwong de coronapandemie hem om terug te keren naar het kasteel van Windsor. Sandringham was altijd een speciale plek voor de Queen: niet alleen haar vader George VI, maar ook haar grootvader George V en diens moeder, koningin Alexandra, zijn op het domein gestorven.

