Dit zijn de mensen van 2018 voor Knack

Voor Knack is de Chinese president Xi Jinping de Mens van het Jaar. Xi ontpopte zich volgens de redactie dit jaar tot een verantwoordelijk wereldleider, zeker nu de Verenigde Staten zich onder Donald Trump steeds vaker terugtrekken van het wereldtoneel. Bovendien heeft China onder Xi's leiding de militaire controle van de regio overgenomen en verdringen Azië, Europa en Afrika zich om China op handelsgebied gunstig te stemmen. Dat is het gevolg van het One Belt One Road Initiative , zeg maar de Nieuwe Zijderoute, die Xi de afgelopen jaren uitrolde.

Ook in eigen land heeft Xi de macht dit jaar naar zich toegetrokken. In maart keurde het congres van de Communistische Partij nieuwe regels goed, waardoor Xi voor de rest van zijn leven president kan blijven. Daardoor is hij China's machtigste leider sinds Mao Zedong.

Knack Weekend koos niet voor één specifiek persoon, maar voor een groep geëngageerde burgers: de plasticvechters. 'Wereldwijd voerden kritische burgers dit jaar zoveel actie dat overheden, bedrijven én consumenten wel iets aan de gigantische plastic afvalberg moesten gaan doen', stelt hoofdredacteur Ruth Goossens vast.

'Acties als Mei Plasticvrij en Plastic Attack waren nuttig en nodig om te beseffen dat het om veel meer gaat dan de supermarktzakjes. Groenten, fruit, verzorgingsproducten, bijna de halve winkelkar zit in een plastic jasje.'

Goossens ziet 2018 als een mogelijk jaar van de ommekeer. Ze wijst daarbij onder meer op het Chinese invoerverbod voor plastic, het verregaande voorstel van de Europese commissie tegen wegwerpplastic en The Ocean Cleanup, het project van de Nederlander Boyan Slat dat dit jaar na veel dromen en plannen eindelijk van start ging. 'Maar nog altijd wordt er iedere minuut één volle vuilniswagen plastic in zee gedumpt: het is dus nog iets te vroeg om tevreden achterover te leunen. Om het tij te keren, zullen we de komende jaren fervente plasticvechters moeten blijven.'

Het entertainmentmagazine Knack Focus kon niet om Lukas Dhont heen, de jonge regisseur die furore maakt met zijn debuut Girl, over een jonge transvrouw die ballerina wil worden. Dhont begon zijn triomftocht op het Festival van Cannes, waar hij onder meer de Camera d'Or won, en rijgt sindsdien de lofzangen aan elkaar. Hij won prijzen op filmfestivals in onder meer Zürich, San Sebastián en Londen, mocht Film Fest Gent op gang schieten en werd bekroond met de Jo Röpcke Award, de Vlaamse filmprijs van dit blad.

Ook commercieel doet Girl, dat dit jaar de Belgische Oscarinzending is, het uitmuntend. In ons land gingen al dik 200.000 mensen kijken naar Dhonts film. In Frankrijk staat de teller inmiddels op ruim 350.000 bezoekers, ongeziene cijfers voor een Vlaamse film die het label 'arthouse' draagt.