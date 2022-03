Wat een zegetocht van de Britse koninklijke familie door de Caraïben had moeten worden, draait uit op een ramp voor de Britse public relations in de regio.

Vandaag komt er een einde aan het bezoek van het Britse prinsenpaar William en Kate aan de Caraïben. Hun vertrek komt geen dag te vroeg. Vanaf dag één, een week geleden, werd het paar geconfronteerd met de eis tot herstelbetalingen voor het koloniale verleden, achtereenvolgens in Belize, Jamaica en de Bahama's. De Jamaicaanse eerste minister Holness ging nog een stapje verder, en liet uitschijnen dat zijn land klaar is om Elizabeth II af te schudden als officieel staatshoofd van zijn land. William en Kate hadden hun reis wellicht anders voorgesteld. Officieel moest de reis het jubileum van Elizabeth II in de verf zetten en de Commonwealth versterken - een verbond van 54 voormalige Britse koloniën. Als officieuze reden kwam daar nog bij dat het prinsenpaar de Caraïbische landen wilde wegleiden van het pad dat Barbados onlangs koos. Die eilandnatie verklaarde in 2020 een republiek te willen worden, en scheurde zich daarmee als eerste Caraïbische Commonwealth-natie los van het Britse gezag. Critici - niet alleen in Barbados - beschouwen de Commonwealth als een middel om de Britse economische belangen veilig te stellen in het postkoloniale tijdperk.Maar de prinselijke reis draaide dus anders uit. In Belize, een voormalige Britse kolonie op het Centraal-Amerikaanse vasteland, werden William en Kate vrijwel onmiddellijk geconfronteerd met protesten. De inzet daarvan gaat over een landdispuut waar William hoogstpersoonlijk bij betrokken is via Flora and Fauna International, een door hem geleide liefdadigheidsinstelling. William en Kate zagen zich genoodzaakt om een gepland bezoek aan het gebied te annuleren, na protesten van streekbewoners. In Jamaica liet eerste minister Andrew Holness in een persconferentie weten dat zijn land klaar is om 'te evolueren naar een republiek'. Hij werd tijdens de persconferentie geflankeerd door William, die het schijnbaar stoïcijns aanhoort. Op de Bahama's spoorde een regeringscomité het Britse koningshuis aan om een verklaring uit te vaardigen met 'een volledige en formele verontschuldiging voor hun misdaden tegen de menselijkheid'.Protest bleef in de drie landen een constante. 'Het wordt tijd om de monarchie achterwege te laten, het is een reliek van andere tijden', laat the Guardian Staceyann Chin aan het woord, in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston. De woorden van Chin komen niet uit de lucht gevallen. Kate laat zich fotograferen terwijl ze de kinderen van Trench Town, een onderbemiddelde hoofdstedelijke wijk, van achter manshoge hekken de hand probeert de schudden. Later laten beide royals, gekleed in het wit, zich vervoeren in een cabrio Land Rover door de straten van Kingston. Dat het dezelfde cabrio is die de Queen 60 jaar geleden zelf gebruikte bij haar bezoek aan het eiland, draagt alleen maar bij tot het koloniale sfeertje.Op de achtergrond van de protesten speelt het nazinderende Windrush-schandaal. In 2018 kwam uit dat Brits-Caraïbische inwoners van het Verenigd Koninkrijk op basis van valse beschuldigingen werden gevangengezet en op andere manieren onrechtmatig behandeld. Vast staat dat minstens 83 mensen illegaal werden gedeporteerd. Nadien werden er compensaties beloofd voor de getroffen families, maar in 2021 zouden nog maar zo'n vijf procent van de getroffenen zijn gecompenseerd. 'Je kan niet weten hoe sterk je bent, tot sterk zijn je enige optie wordt', haalde William de Jamaicaanse superster Bob Marley aan in een voordracht na een parade. Het zijn woorden die binnenkort als een boemerang kunnen terugkeren in de gezichten van het Britse koningshuis. William en Kate verlaten vandaag alvast de regio - waarschijnlijk minstens met gemengde gevoelens. Dat hun eigen vertrek de voorbode is op de grote Britse exit uit de regio, lijkt na hun bezoek in de sterren geschreven.