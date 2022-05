Boris Johnson – Verliest zetels

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Britse kiezer presenteert de Conservatieven de rekening voor de coronaschandalen rond premier Boris Johnson: bij de lokale verkiezingen verliezen de tory’s honderden zetels. In Londen wordt de partij weggeveegd, met Labour als winnaar. In het rijkere zuidwesten valt de comeback van de LibDems op, nochtans weinig aanwezig in de campagne. De neergang van de tory’s lijkt onvoldoende zwaar om de premier onderuit te halen. Johnson spreekt zelf over ‘een gemengd resultaat.’