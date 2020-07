Vijf aanraders om de zomer al lezend door te brengen.

Volstrekt onterecht de meest ongelezen klassieker in Vlaanderen. Deze roman over de jeugd van Louis Seynaeve voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is niet enkel een belangrijk verhaal, maar ook gewoon ontzettend geestig en een plezier om te lezen. Uitgegeven door De Bezige Bij, 720 blz. William Boot, die voor zijn krant een column over het plattelandsleven schrijft, wordt door zijn hoofdredacteur abusievelijk voor oorlogscorrespondent aangezien en naar het front gestuurd in een ver buitenland. De collega's die hij daar aantreft, blijken uiteraard ook geen helden te zijn. Geweldige satire uit 1938 over de journalistiek. Uitgegeven door Penguin Books, 320 blz. De Canadees Ignatieff ging in 2005 als academicus en gevierd intellectueel na aandringen in de politiek. Dat werd een afgang. Vuur en as is daarvan het eerlijke en inzichtelijke relaas. Uitgegeven door Cossee, 239 blz. Annie M.G. Schmidt was lange tijd de geestigste vrouw van Nederland. Dat blijkt uit haar kinderboeken, gedichten en (voor mij vooral) liedjesteksten, maar zeker ook uit deze uitstekende en vermakelijke biografie. Uitgegeven door Querido, 480 blz. Nog maar pas verschenen en allicht hét economieboek van het jaar, waarin Stephanie Kelton de Modern Monetary Theory introduceert bij het grote publiek. Die is, zoals Kelton zelf schrijft, een copernicaanse omwenteling. Uitgegeven door Publicaffairs, 336 blz.