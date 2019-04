Op de shortlist van de Man Booker Prize 2019 staan vijf vrouwen en één man.

De Britse prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een boek dat vertaald werd in het Engels en werd gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Hij geldt als een van de meest prestigieuze onderscheidingen voor literatuur. Gebruikelijk in deze categorie is dat naast de schrijver ook de vertaler wordt genomineerd. De Nederlandse schrijver Tommy Wieringa stond met 'The Death of Murat Idrissi' op de longlist, maar haalde de shortlist dus niet.

Het is de eerste keer sinds de start in 2005, dat de Man Booker International Prize een auteur uit de Golfstaten selecteert. In haar roman 'Celestial Bodies' vertelt Jokha al-Harthi (41) het verhaal van drie zussen die getuigen over de langzame evolutie van de Omaanse samenleving na het koloniale tijdperk.

De Poolse Olga Tokarczuk (57), in 2017 al winnaar van de prijs voor de vertaling van haar roman 'Flights', is opnieuw geselecteerd; deze keer met de vertaling van haar boek 'Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead', die de ontwikkelingen van een onderzoek volgt 'in niets conventioneels' van een zestig jaar 'excentrieke" zonderling' wiens twee honden verdwenen zijn.

Met 'The Years' levert Annie Ernaux (78) een 'autobiografie van een nieuw genre', klinkt het bij de Man Booker Prize. De auteur roept haar leven op in een roman die een hele generatie probeert te traceren, gaande van de kinderen tijdens de oorlogsjaren, bekende liedjes, televisieprogramma's of krantentitels.

De enige man die op de shortlist prijkt, is de Colombiaan Juan Gabriel Vásquez en vertaalster Anne McLean met 'The Shape Of The Ruins'.

De winnaar wordt op 21 mei in Londen bekendgemaakt en krijgt een beloning van 50.000 pond (ongeveer 57.900 euro), die evenredig worden verdeeld tussen de auteur en zijn/haar vertaalster.

De volledige shortlist van de Man Booker International Prize 2019

- Frankrijk: 'The years' van Annie Ernaux, vertaald door Alison L. Strayer

- Oman: 'Celestial bodies' van Jokha al-Harthi, vertaald door Marilyn Booth

- Duitsland: 'The Pine Islands' van Marion Poschmann, vertaald door Jen Calleja

- Polen: 'Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead' van Olga Tokarczuk, vertaald door Antonia Lloyd-Jones

- Colombia: 'The Shape Of The Ruins' van Juan Gabriel Vásquez, vertaald door Anne McLean

- Chili: 'The Remainder' van Alia Trabucco Zerán, vertaald door Sophie Hugues.