Universiteit Antwerpen eert Hugo Claus bij negentigste geboortedag met nieuwe website

Op vrijdag 5 april 2019 is het precies 90 jaar geleden dat Hugo Claus in Brugge werd geboren. Het Hugo Clauscentrum van de Universiteit Antwerpen viert deze verjaardag met de lancering van een nieuwe website, met onder meer een databank van knipsels die de schrijver zelf verzamelde. Duizenden recensies en honderden interviews worden zo online toegankelijk gemaakt.

'De databank moet het onderzoek naar Claus' leven en werk vergemakkelijken en aanmoedigen', vertelt Kevin Absillis, professor Nederlandse literatuur aan UAntwerpen en beheerder van het Clauscentrum. 'De kern van de collectie bestaat uit de indrukwekkende hoeveelheid documenten die Claus tijdens zijn leven heeft bijgehouden. Het gaat om naar schatting 10 000 knipsels, maar daar is intussen nog veel documentatie aan toegevoegd.'

'Voorlopig zijn alleen de interviews tot 1983 volledig online te lezen. Van de recensies en knipsels geeft onze databank een korte bibliografische beschrijving. Maar de komende maanden zullen nieuwe interviews integraal beschikbaar worden gemaakt en op termijn hopen we ook recensies van sleutelwerken te kunnen scannen en online aanbieden. Voor onderzoekers is het een echte goudmijn, maar ook liefhebbers zullen er naar hartenlust in kunnen grasduinen.'

Computerspel

Naast de databank biedt de nieuwe website www.clauscentrum.be ook allerhande informatie over de auteur en over de lopende projecten van het Hugo Clauscentrum, waaronder een computergame rond de roman De verwondering.

'Literatuurwetenschappers hebben steeds meer digitale mogelijkheden ter beschikking om het werk van auteurs toegankelijk te maken voor een groot en divers publiek', vertelt Clauskenner en webmaster Gwennie Debergh. 'De databank en game zijn daar twee voorbeelden van. Met de nieuwe website hebben we nu een toegankelijk platform waarop we al onze activiteiten kunnen integreren.'

'We zullen hier geregeld ook nieuwtjes of onbekende documenten onder de aandacht brengen. Zoals de onlangs ontdekte programmabrochure van Franz Lehárs beroemde operette 'Het land van de glimlach', gedrukt op de persen van Jozef Claus, Hugo's vader. In 'Het verdriet van België' wijdt hij er een prachtig hoofdstuk aan. Hoofdpersonage Louis Seynaeve - zoals bekend Claus' fictionele evenknie - ontleent aan de operette zelfs zijn lijfspreuk Toujours sourire. Op de website leggen we het belang uit van dit soort vondsten voor de biografie en voor ons begrip van het werk van Claus.'

Hugo Claus stierf in 2008, twee weken voor zijn 79ste verjaardag. De schrijver van klassiekers als Het verdriet van België en De Oostakkerse gedichten leed toen al enkele jaren aan de ziekte van Alzheimer en koos voor euthanasie. In 2018 werd zijn overlijden nog uitgebreid herdacht met diverse tentoonstellingen en publicaties.